Mieterin vertreibt Täter mit Gebrüll aus dem Haus

Anja Hamm

Hohen Neuendorf (OGA) Mit ihrem Gebrüll hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses einen Einbrecher vertrieben. Es war kurz nach Mitternacht des Neujahrstages, als unbekannte Täter in ihr Haus in der Puschkinallee eingedrungen waren. Sie hatten ein Fenster eingeschlagen und waren so ins Haus gelangt. Die 61-jährige Bewohnerin nahm zunächst an, dass es sich bei dem Krach um typischen Silvesterlärm handelte. Kurz darauf hörte sie jedoch, wie eine Person die Treppe hinauf lief. Als sie ihre Schlafzimmertür öffnete, wurde sie von einer männlichen Person mit einer Taschenlampe angeleuchtet. Die 61-Jährige brüllte daraufhin den Täter an, der sofort flüchtete. Gegenüber der Polizei beschrieb die Frau den Täter wie folgt:

-männlich

-zirka 1,70 Meter

-normale Statur

-dunkel gekleidet mit dunkler Strickmütze, dunkler Jacke, dunkler Hose

Gestohlen wurde aus dem Haus nach bisherigen Polizeierkenntnissen nichts. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.