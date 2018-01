Andreas Koska

Brück (BRAWO) Zauche ist süß und gesund, zumindest wenn es um den Honig geht, kann man den Eindruck gewinnen. Denn es gibt hier viele Imker und eine große Auswahl an Honig. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Agrargenossenschaft Planetal aus Golzow im Jahr 2017 eine über 100 Hektar große Bienenweide angelegt hat. Damit konnten die Imker ihre Bienen mit ausreichend Blüten versorgen. Viel härter trifft die Bienenzüchter jedoch der Winter, von Jahr zu Jahr verenden immer mehr Völker. Eine der Ursachen ist die Varroamilbe, eine andere Mais-Monokulturen. Es heißt, dass wenn die Bienen aussterben, der Mensch ihnen drei Jahre später folgt. Die Bestäuberleistung ist enorm wichtig für unser Leben. Vielleicht folgen auch deshalb viele junge Menschen dem Ruf der Altvorderen sich der Imkerei zu widmen. Insgesamt gibt es rund 30 Imker im Amt Brück und sogar eine Imker AG an der GrundschuleBei den meisten von ihnen kann man die unterschiedlichsten Sorten Honig erwerben und viele sind bereit in die Kunst der Imkerei einzuführen. Weitere Tipps geben gern der Bienenzuchtverein Brück und dessen Vorsitzender Peter Prokoph. Achten sie auf das "Imker-Schild" an der Tür. Wo sie es sehen, können sie gern anklopfen und frischen Honig erwerben. Eine Liste der Imker liegt dem TZF vor und kann gern angefordert werden. "Wir als Gastronomen und Hotel- sowie Pensionsbesitzer offerieren gern das heimische Produkt unseren Gästen, es ist fester Bestandteil des Frühstücks in unseren Häusern", betont Achim Liesecke, Vorsitzender des TZF und selbst Pensionsbetreiber. Also greifen sie zu, ein Löffel Honig auf eine leckere Butterstulle oder im heißen Tee ist nicht nur schmackhaft und bekömmlich, er ist auch gesund.