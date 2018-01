Familie und Arbeit unter einem Hut

Andreas Trunschke

Mittelmark (BRAWO) Wie seit 2013 sucht der Landkreis Potsdam-Mittelmark auch 2018 wieder besonders familienfreundliche Unternehmen. Diese sollten z.B. im Betriebsalltag ihre Mitarbeiter durch besondere Angebote motivieren und für deren Gesundheit sorgen. Sie sollten familienfreundliche Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten schaffen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. "Die Beispiele sollen zu mehr Familienfreundlichkeit animieren", begründet Landrat Wolfgang Blasig bei der Vorstellung des Aufrufes die Idee und setzt hinzu: "Das ist auch ein Beitrag zur Sicherung von Fachkräften und passt gut in unser Leitbild eines gesunden, menschlichen und familienfreundlichen Landkreises Potsdam-Mittelmark."

"Teilnehmen kann vom kleinen Bäcker bis zur großen Kette eine bunte Mischung aus Unternehmen", erläutert Blasig, der zugleich Schirmherr des Unternehmerpreises ist. Auch Verwaltungen können nominiert werden, wobei Blasig schmunzelnd darum bittet, nicht die Kreisverwaltung vorzuschlagen: "Das würde dann doch nicht im Sinne unseres Preises sein." In den vergangenen Jahren haben regelmäßig sechs, sieben, manchmal auch zehn Unternehmen teilgenommen. Im Gegensatz zu früher gibt es diesmal keine verschiedenen Klassen mehr für den Preis. Ausgeweitet wurde außerdem die Kooperation mit anderen Einrichtungen. Der Landrat hebt dabei vor allem die Mitwirkung des Wirtschaftsforums Potsdam-Mittelmark hervor.

Geblieben ist der für Unternehmen attraktive Preis: Neben einer Urkunde und einem Pokal ist vor allem der Imagefilm und die Broschüre hervorzuheben, die über das Unternehmen erstellt werden. Darüber hinaus erhalten die Unternehmen einen Aufkleber, die sie als Preisträger kennzeichnet. Bei Stellengesuchen in der Bundesagentur für Arbeit können sich die Teilnehmer mit dem Logo des Familienfreundlichkeitspreises kennzeichnen lassen. Schließlich werden sie auf Wirtschaftsforen in Potsdam-Mittelmark, in den Arbeitskreisen Schule/Wirtschaft, auf Ausbildungsmessen und im Kreisentwicklungsforum beworben.

Bis zum 28. Februar können sich Firmen selbst melden. Aber auch Belegschaften oder Einzelpersonen können Vorschläge einreichen. Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite familienfreundlich-pm.de. Die festliche Preisverleihung findet am 17. Mai statt.