Kinder schießen mit Schreckschusswaffe vom Balkon

Berlin (dpa) Zwei Kinder haben in Berlin-Neukölln auf einem Balkon mit einer Schreckschusspistole hantiert und dabei mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert.

Ein Nachbar beobachtete die beiden und alarmierte die Polizei. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in der Wildenbruchstraße stellten Polizisten am Montagnachmittag fünf Schreckschusswaffen, mehrere hundert Patronen sowie neun illegale Böller sicher, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Richter hatte die Durchsuchung angeordnet. Neben der 34-jährigen Mutter wurden auch die beiden 12 und 13 Jahre alten Kinder in der Wohnung angetroffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.