Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Sie hatte sie alle. Alle Künste und deren Alpha-Männer: Musik (Mahler, Zemlinsky), Malerei (Klimt, Kokoschka), Literatur (Hauptmann, Werfel), Architektur (Gropius). Wer als kreativer Mitteleuropäer vor hundert Jahren etwas zu sagen hatte, bei dem zuhause hatte sie das sagen: Alma Mahler-Werfel, die Frau mit den nachhallenden Nachnamen und den spitz machenden Spitznamen: Ob als Genie-Groupie, Hochkulturschlampe oder Göttin der Begabten - sie lässt noch heute keinen kalt. Sie macht alle heiß.

50 Jahre nach ihrem Tod schreibt Tom van Hasselt das erste Alma-Musical über die Muse Alma. Und indem er alle männlichen Rollen gleich selbst übernimmt, hofft er mindestens einmal von ihr geküsst zu werden und dadurch endlich auch zu den größten Genies des Abendlandes zu gehören. Genialer Plan, doch spielt Alma da mit? Sicher ist nur:

Nini Stadlmann spielt Alma und wird alles geben, damit die Männer ihr zu Füßen liegen, egal ob sie nun Kunst oder doch wieder nur Sex wollen. Sie wurde für den Deutschen Musical Theater Preis 2015 für die Beste Hauptrolle in "Alma und das Genie" nominiert und Tom van Hasselt gewann diesen Preis für die besten Liedtexte.

Zu erleben ist das Stück im Rahmen der neuen "Nachtschwärmer"-Reihe in der Theaterklause am Brandenburger Theater am Freitag, 5. Januar, ab 21 Uhr. Wer möchte, kann sich dazu auch kulinarisch verwöhnen lassen und ab 19 Uhr ein 3-Gänge-Menü im Theater genießen. Gäste mit Menü zahlen dabei 35 Euro, nur für das Stück werden 18 Euro fällig. Karten sind an der Abendkasse als auch beim Kartentelefon unter 03381/511 111verfügbar.