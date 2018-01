Schreckschusswaffen sichergestellt

Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Durch Zeugen wurde die Polizei am Silvesterabend auf Personen in der Karl-Marx-Straße in Brieselang aufmerksam gemacht. Aus der Gruppe heraus soll geschossen worden sein. Im Bereich der Fußgängerbrücke über den Havelkanal traf die Polizei die Gruppe an. Während der Überprüfung fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen und 650 Patronen bei einem 27-Jährigen. Waffen und Munition wurden sichergestellt und eine Anzeige gegen den Mann gefertigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Personen ihren Weg fortsetzen.