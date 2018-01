Frankfurt (Oder) (MäSo/Märker) Design: Der neue Porsche Cayenne Turbo steht im Zeichen der Sportlichkeit. Optisch machen unter anderem größere Lufteinlässe, weiter ausgestellte Radhäuser und 21 Zoll große Räder den Unterschied zu den normalen Varianten des SUVs. Der Clou: Auf dem Dach sorgt ein verstellbarer Spoiler je nach Stellung für mehr Anpressdruck oder wirkt als eine Art Luftbremse.

Ausstattung: Neue, hilfreiche Dienste und Smartphone Apps sind an Bord, die das Leben auf vielfache Weise erleichtern. Zum Beispiel die neue Porsche Connect App, Apple® CarPlay, My Porsche oder der Porsche Connect Store. Mit den Sound Systemen von Burmester®, BOSE® und dem Sound Package Plus erlebt man besten Klang – auf allen 5 Sitzen. Neu ist auch der integrierte Fahrwerksregler Porsche 4D-Chassis Control. Er analysiert zentral die Fahrsituation in allen 3 Raumdimensionen – Nick-, Wank- und Gierbewegungen. Daraus berechnet er die optimalen Fahrzustände und synchronisiert alle Fahrwerksysteme in Echtzeit.

Motor: Der Vierliter-V8 leistet jetzt 404 kW/550 PS und damit 22 kW/30 PS mehr als im Vorgänger. In bestenfalls 3,9 Sekunden sprintet das SUV auf Tempo 100.

Maximal erreicht der Porsche Cayenne Turbo 286 km/h. Als Normverbrauch nennt Porsche 11,7 bis 11,9 Liter (Kohlendioxid-Ausstoß: 267-272 g/km).

Fazit: Der Geländegänger als Renner – der neue Porsche Cayenne Turbo präsentiert sich mit sportlichen 550 PS. Preis ab 138 850 Euro.(dpa/hü)