Änderung im mobilen Bürgerdienst

Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Der mobile Bürgerdienst der Stadt Nauen, der es den Einwohnern der Ortsteile ermöglicht, vor Ort den Bürgerservice in Anspruch zu nehmen, wird umgestellt, wie Bürgermeister Detlef Fleischmann mitteilte. Ab sofort müsse man die Nutzung vorab telefonisch anmelden. Wie sich herausgestellt habe, wird der Dienst nicht so oft genutzt, dass sich der Aufwand rechne. Um den Service aber dennoch weiter zu gewährleisten, wird bis März an einem neuen Konzept gearbeitet. Anregungen dazu können bis Ende Januar bei der Fachbereichsleiterin Ilona Pagel eingereicht werden (03321/408324 oder ilona.pagel@nauen.de). Ziel ist es die mobilen Bürgerdienste auf die Erfordernisse der nicht mobilen Bevölkerung auszurichten und gleichzeitig einen höheren Service anzubieten. Das neue Konzept soll voraussichtlich am 21. März im Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr vorgestellt und diskutiert werden. Bis dahin werden die Bürger gebeten, den mobilen Service mit einer Frist von sieben Tagen im Voraus anzufordern. Die angedachten Termin sind auf www.nauen.de einsehbar.