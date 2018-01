195 Jahre Gärtnerhof Matthias in der Havelstadt und im Wandel der Zeit

Thomas Baake

(MOZ) Der Gärtnerhof Matthias hat in Brandenburg eine lange Tradition. Vor 195 Jahren begann Johann Daniel Matthias als königlicher Kreisgärtner. Zu seinen Aufgaben gehörte es den Obstbau in der Mark zu fördern. Dessen Sohn Carl Friedrich erwarb im Jahr 1821 den Wallgarten für 650 Taler. Im Jahr 1822 wurde das Grundstück im Grundbuch eingetragen und als Gärtnerei genutzt. In den Jahrzehnten wurden viele Möglichkeiten der Gärtnerei genutzt, um die Familie zu ernähren. So waren sie Saatgutlieferant für die Firma Treppens in Berlin. Sommerblumen und Gemüse wurden auf Märkten verkauft. Zu DDR-Zeiten wurde auf Monokulturen erst Blumenkohl und später Chrysanthemen gesetzt. Mit der Wende investierte Gärtnermeister Peter Matthias in neue Gewächshäuser für Beet- und Balkonpflanzen. Eine Strukturveränderung trat ein. So liegen die Schwerpunkte heute auf der Kübelpflanzenüberwinterung, der Grabpflege auf dem Hauptfriedhof und dem Krematorium sowie dem Betreiben eines Tierfriedhofs seit 15 Jahren. Aber auch Pflanzenpflege in Büros und Gartenpflegearbeiten gehören zum Portfolio des Traditionsunternehmens. Das nächste Etappenziel ist das 200 jährige Jubiläum im Jahr 2022. Gärtnermeister Matthias bedankt sich dabei bei allen Kunden und Firmen für deren Unterstützung und wünscht ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr. Bei Fragen rund um den Garten wenden Sie sich jederzeit an den Gärtnerhof Matthias: 0177/6506831.