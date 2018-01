Glienicker Baby Lotta kommt als 3000. Kind in Buch zur Welt

Jürgen Liebezeit

Berlin/Glienicke (OGA) Kurz vor dem Jahreswechsel ist im Geburtenzentrum des Helios Klinikums Berlin-Buch das 3000. Baby geboren worden. Die Eltern von Lotta wohnen in Glienicke. Das Mädchen kam am 28. Dezember um 12.51 Uhr per Kaiserschnitt zur Welt, Mutter und Kind sind wohlauf, teilte die Klinik jetzt mit.

Mit 3 670 Gramm und 52 Zentimetern Länge erfreue sich das Mädchen bester Gesundheit. Mama Alina ist happy: "Ein unbeschreibliches Gefühl, mein Kind im Arm zu halten. Glücklicher könnte ich kaum sein", zitiert Sprecherin Jacinta Melanie Homans die Glienickerin. Und auch Papa Florian, der beim Kaiserschnitt dabei war, sei begeistert: "Wir haben uns für die Klinik in Buch entschieden, weil sie einen hervorragenden Ruf hat und man hier mit der Kinder-Intensivstation und dem Perinatalzentrum auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Wir fühlen uns wirklich bestens versorgt und betreut, sowohl was die Vorbereitung, die Geburt an sich und nun auch die Nachsorge betrifft."

Das Helios Klinikum Berlin-Buch gehört nach eigenen Angaben zu den größten und modernsten Geburtskliniken Deutschlands. Im Schnitt werden 250 Babys pro Monat hier geboren. Professor Dr. med. Michael Untch, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie: "Zuletzt kamen 1989 mehr als 3000 Kinder bei uns zur Welt." Auch die Leitende Hebamme Yvonne Schildai freut sich über die Zahl und begreift sie als Zuspruch für ihre Arbeit: "Ich bin bereits 29 Jahre im Dienst und sage immer noch aus vollem Herzen, dass ich den schönsten Beruf der Welt habe."