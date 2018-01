Mehr Videokameras in Berlin?

dpa

Berlin (dpa ) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht Chancen für einen möglichen Kompromiss mit der Initiative für mehr Videoüberwachung. „Ich sehe in der Sache gar nicht so große Differenzen“, sagte Müller den Zeitungen „Bild“ und „B.Z.“ (Dienstag). Die Initiatoren des Volksbegehrens sammeln derzeit Stimmen, um bis zu 50 Orte in der Hauptstadt rund um die Uhr mit Kameras überwachen zu lassen. Das Vorhaben ist umstritten.

„Es bleibt abzuwarten, ob sie die Stimmen zusammen bekommen. Das scheint doch ein schleppender Prozess zu sein“, sagte Müller. „Und dann sollte man sich ernsthaft zusammensetzen.“ Die Initiative habe „willkürlich“ 50 Orte genannt. „Darüber muss man fachlich reden, ob die Polizei das genauso sieht. Möglicherweise gibt es Kompromisslinien. Sicherheitslagen ändern sich. Heute ist eine Dealerszene auf diesem Platz und in acht Wochen woanders. Darauf muss man reagieren.“

Die Polizei will bisher zwei mobile Videowagen einsetzen. Innensenator Andreas Geisel (SPD), ein Vertrauter Müllers, plant an einigen Orten mit hoher Kriminalität auch fest installierte Kameras, die aber nicht die ganze Zeit laufen sollen. Vom Einsatz der Überwachungstechnik erhofft sich die Polizei Abschreckung und Beweise. Die Berliner U-Bahnhöfe, U-Bahnen und Busse sowie die meisten S-Bahnhöfe werden bereits gefilmt, allerdings liegt hier die Verantwortung bei den Verkehrsunternehmen.

Videoüberwachung ist in der rot-rot-grünen Landesregierung ein schwieriges Thema. Linke und Grüne sind gegen einen Ausbau. Die Initiative für mehr Videoüberwachung sammelt seit Mitte September Unterschriften für mehr Kameras in der Öffentlichkeit. Bis Mitte März muss sie in einem ersten Schritt 20 000 Unterstützer finden.

Bisher hätten sie „deutlich mehr“ als 10 000 Unterschriften, sagte eine Sprecherin der Initiative am Dienstag. Es lägen auch noch viele Unterschriften vor, die noch nicht ausgezählt seien. „Wir machen uns gar keine Sorgen.“ In einem zweiten Schritt müssten dann mehr als 170 000 Unterschiften gesammelt werden. Erst danach kann ein Volksentscheid mit Abstimmung zustande kommen.

Bisher sei nicht festgelegt, wo und an wie vielen Orten Kameras installiert werden könnten, sagte die Sprecherin der Initiative. Das liege im Ermessen der Polizei und stehe so auch in den Fußnoten zu dem Gesetzentwurf der Initiative. Möglich seien mit dem geplanten Budget bis zu 50 Orte, es könnten aber weniger sein. Neuköllns früherer Bürgermeister Heinz Buschkowsky, Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU), Polizeigewerkschaften und die CDU unterstützen die Initiative.

Die Datenschutzbeauftragte des Landes, Maja Smoltczyk, hatte dagegen Mitte September vor dem Projekt gewarnt. Videoüberwachung mache die Stadt nicht sicherer, weil sich die meisten Gewalttäter von Kameras nicht abhalten ließen. Die Datenschützerin argumentierte auch, Menschen würden unter Generalverdacht gestellt. Auch unbescholtene Bürger könnten in die Gefahr geraten, sich verdächtig zu machen - „ein längeres Warten auf eine Verabredung könnte problematisch werden“.