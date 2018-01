Feuerwehr und Club sollen 2018 fertig sein

Heike Weißapfel

Glienicke (OGA) "In diesem Jahr haben wir insgesamt gar nicht so viel abgeschlossen", sagt Glienickes Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack (FDP). 2017 sei eher ein "Planungsjahr" gewesen - und auch in dieser Hinsicht ein erfolgreiches.

Für Oberlack persönlich hat die Bürgermeisterwahl das Jahr 2017 wesentlich bestimmt. "Es wäre doch nicht sehr plausibel, wenn es anders wäre", sagt das Gemeindeoberhaupt. "Natürlich wollte ich wiedergewählt werden, und ich war entsprechend aufgeregt. Es hat mich sehr gefreut, dass ich in jedem Wahllokal gewonnen habe." 2016 habe sich der Wahlkampf schon in der traditionellen Weihnachtsfeier der Senioren gezeigt, zu der mehrere Kandidaten gekommen seien. 2017 war das anders: Da waren die politischen Vertreter der Kommune nicht dabei.

2017 wurde mehr geplant als gebaut. Einige große Vorhaben wurden aber in Angriff genommen. "Endlich konnten wir mit dem Feuerwehrdepot und dem Neubau des Bauhofs anfangen", so Oberlack. Der Nordteil sei inzwischen weitgehend fertig, der Südteil betoniert, sodass zum Jahresende 2018 hoffentlich der Umzug stattfinden könne.

Wegen Vorgaben der unteren wie der oberen Wasserbehörde habe sich die Sanierung des Dorfteiches hingezogen- im Nachhinein zum Glück eigentlich, so der Bürgermeister mit Blick auf die Regenfälle, die den Teich zum Überlaufen gebracht hatten. "Sonst wären die Baufahrzeuge Teil dieser Seenlandschaft gewesen." Im Oktober und November hatte es wegen der Nässe eine weitere Unterbrechung der Arbeiten gegeben, die das Projekt insgesamt auch verteuere, da das Wasser abgepumpt und abtransportiert werden musste.

Der Zurückzug der Kita-Kinder und ihrer Erzieherinnen aus der Kita "Sonnenschein" habe funktioniert, inzwischen ebenso der Umzug der Kita "Mischka" in die Räume an der Traubeneichenstraße. "Wir hören von den Eltern nichts Negatives mehr", ist Oberlack zufrieden, dass das Provisorium akzeptiert wird. Zwar seien die Eltern der "Sonnenschein"-Kinder froh gewesen, als sie zurückkehren konnten. "Doch war es ein positiver Aspekt, dass der Wald kaum 150 Meter entfernt ist. Davon wurde auch viel Gebrauch gemacht."

Die Schönfließer Räume sollen langfristig weitergenutzt werden. Gespräche gebe es bereits mit der Kita des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks in der Eichenallee, die gerne mehr Platz hätte. "Ich gehe sowieso davon aus, dass die Zahl der Kinder, die wir betreuen, noch weiter steigt", sagt Oberlack. "Wir haben keine nennenswerte Zahl an freien Plätzen" Etwa hundert weitere Wohnungen werden ab der Jahresmitte an der Ahornallee gebaut sein. Die dort neu einziehenden Kinder könnten untergebracht werden - wenn auch nicht unbedingt vor der Haustür.

Bei den 18 Wohnungen an der Gartenallee 11 hat die Vermietung begonnen. "Der Komplex ist auch optisch schön geworden", meint Oberlack. Mit den Gebäuden wird der teilweise hügelige Charakter von Glienicke als gestaltendes Element aufgenommen. Viel mehr kommunale Fläche habe Glienicke nicht zur Verfügung. Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft lohne ich daher eher nicht, die Verwaltungskosten wären zu hoch. Die wenigen gemeindeeigenen Wohnungen werden von einem Mitarbeiter der Verwaltung betreut.

Die sechs Wohnungen in der Gartenallee, die für Arbeitslosengeld-II-Empfänger reserviert waren, sind bereits belegt. Darunter sind auch Flüchtlingsfamilien, deren Kinder bereits die Glienicker Grundschule besuchen. Die erste Aufregung habe sich gelegt, die Willkommensinitiative helfe, wo sie könne. Keine Diskussion des vergangenen Jahres will Hans Günter Oberlack als komplett überflüssig sehen. "Mühsam" nennt er die Debatte über die Rampe zum Bürgerpark. "Einen Schönheitspreis gewinnen wir damit wohl nicht."

Das Thema "Drogenverkauf an der Skaterbahn" werde die Gemeinde weiterbeschäftigen, aber mit der gebotenen Ruhe, hofft Oberlack. "Wo Jugendliche sich sammeln, tauchen auch Leute auf, die etwas verkaufen, das der Gesundheit abträglich ist. Zum Beispiel auch Alkohol", sagt er. "Wir sollten versuchen, ein möglichst ungemütliches Umfeld für solche Leute zu schaffen. Dabei macht der Jugendsozialarbeiter macht seine Arbeit und die Polizei ebenfalls", ist er überzeugt.

In diesem Jahr wird sich zeigen, ob die ausgedehntere Bürgerbeteiligung bei Straßenbaumaßnahmen bei den Einwohnern gut ankommt, oder nicht. Bisher habe es drei "ganz angenehme" Veranstaltungen mit Anliegern gegeben. Es werde spannend sein, zu erfahren, ob und wie die Bürgerbeteiligung Prozesse verlangsame oder vereinfache.

2018 werden Jugendclub und Feuerwehr bezugsfertig, die Gemeindepartnerschaft mit dem französischen Plobannalec-Lesconil wird gefestigt. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Fließtal und der Gemeinde Mühlenbecker Land soll intensiviert werden. Als neues Bauvorhaben wird das Haus 6 für die Grundschule weiterverfolgt. Dazu soll es einen städtebaulichen Wettbewerb geben. Geklärt werden muss zunächst, wo genau das Haus gebaut wird. Damit befasst sich im Januar die Schulkonferenz. Der Kiezbus soll zum Jahresende 2018 endlich fahren.

Genug zu tun haben Gemeindevertreter wie Verwaltung in diesem Jahr auf jeden Fall.