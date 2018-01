In Kyritzer Innenstadt auf Autos gefeuert

Christian Schönberg

Kyritz (MOZ) Mitten in der Kyritzer Innenstadt ist am Montag auf Fahrzeuge geschossen worden. Die Mordkommission hat bei der Spurensuche mehrere Patronenhülsen gefunden und mutmaßliche Einschüsse in parkenden Autos und an Hausfassaden dokumentiert. Die genaue Zahl hält die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen geheim.

Gemeldet worden waren die Schüsse am Neujahrsabend gegen 19.45Uhr von zwei 23 und 35 Jahre alten türkischstämmige Männern. Sie waren mit ihren beiden Fahrzeugen hintereinander die Johann-Sebastian-Bach-Straße entlanggefahren und beobachteten dabei eine Person, die offensichtlich mit einer Pistole auf die beiden Wagen zielte und abdrückte. Die Männer stoppten ihre Autos. Daraufhin ergriff der mutmaßliche Schütze die Flucht.

Die beiden Fahrzeugführer stellten anfänglich keine Schäden an ihren Wagen fest. Die Spurensucher der Mordkommission entdeckten aber auch an den Autos Stellen, die durch Einschüsse verursacht worden sein könnten.

Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391 3540 zu melden.