Sonderführung durch Krippen-Ausstellung

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als 100 Weihnachtskrippen aus aller Welt sind seit Ende November in einer Sonderausstellung im Museum Viadrina zu sehen. Die meisten hat Wilfried Jess beigesteuert. Der leidenschaftliche Sammler aus der Nähe von Bad Oldesloe musste für die Frankfurter Ausstellung aus über 750 Exponaten in seinem Besitz auswählen. Am 6. Januar, dem sogenannten "Dreikönigstag", wird der Sammler in einer besonderen Führung auf die verschiedenen Krippenbilder eingehen. Zudem will er einige zusätzliche Objekte aus seiner Privatsammlung mitbringen und erläutern. Die Sonderführung beginnt um 12 Uhr im Junkerhaus.

Am 6. Januar verändert sich die Weihnachtskrippe, denn erst an diesem Tag erreichen die Weisen aus dem Morgenland die Heilige Familie und überreichen ihre Gaben, erläutert Sonja Michaels, die Kuratorin der Ausstellung. Deswegen findet auch in vielen Ländern an diesem Tag die weihnachtliche Bescherung der Kinder statt. Zudem beendet der 6. Januar die festliche Periode der Weihnachtszeit. Der Tag ist verbunden mit verschiedenen Bräuchen, wie beispielsweise dem Plündern des Weihnachtsbaumes, dem Backen von "Königskuchen" und dem Dreikönigssingen.

Die Krippen-Ausstellung ist bis zum 11. Februar im Museum Viadrina, Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11, zu sehen.