Bilanz nach acht Jahren Amtszeit in Eisenhüttenstadt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) hatte am Dienstag ihren letzten Arbeitstag. Als sie vor acht Jahren den Chefsessel im Rathaus einnahm, schlug ihr in den ersten Jahren heftiger Gegenwind entgegen. Im Internet wurde anonym ihre Qualifikation in Zweifel gezogen, die SPD im Stadt erwog sogar ein Abwahlverfahren. Der Sturm hat sich gelegt. Was bleibt von den acht Jahren?

Finanzen: Dagmar Püschel hat gegen große Widerstände durchgesetzt, dass der Haushalt zumindest in den laufenden Jahren wieder schwarze Zahlen schreibt. Dadurch hatte die Stadt auch wieder mehr Spielraum bei den Investitionen. Dass dafür auch Gebühren und Steuern erhöht werden mussten, hat ihr große Gegenerschaft eingebracht.

Infrastruktur: Das fehlende Stück der Nordumgehung zwischen Papierfabrik und B112 wurde realisiert. Auch der Bahnhofsvorplatz konnte saniert werden. Für umfassende und erforderliche Sanierungen von Gehwegen und Straßen fehlte aber das Geld. Für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofes gibt es jetzt verbindliche Absprachen und einen Zeitplan.

Rathaus: Das Gebäude musste noch vor einigen Jahren mit Netzen gesichert werden, damit herabfallende Fassadenteile Besucher nicht verletzten. Inzwischen wurden umfangreiche Sanierungen realisiert.

Wohnungsmarkt: Der lange in Teilen vernachlässigte I. Wohnkomplex wurde von Grund auf sanierte. Für die Mischung aus altem und jungen Wohnen erhielt die städtische Gebäudewirtschaft einen Preis. Auch Wohnblöcke in der Straße der Republik erstrahlen in neuem Glanz. Mit der Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), der Gewi, der Stadt und dem Land wurde eine Kooperationsvereinbarung beschlossen, den WK IV zu sanieren.

In der Fürstenberger Straße entstand ein neues Wohngebiet.

Bürgerbeteiligung: In den acht Jahren fanden jedes Jahr fünf Einwohnerversammlungen statt, was Dagmar Püschel ins Leben gerufen hat. Seit acht Jahren beteiligte sich Eisenhüttenstadt auch am Internet-Beschwerdeportal "maerker". Eingeführt wurden die Neubürgerempfänge.

Stadtfest: In der Amtszeit von Dagmar Püschel wurde eine neue Agentur mit der Ausrichtung des Stadtfestes beauftragt. Die Neuerungen und neuen Akzente sind inzwischen nicht mehr wegzudenken.