Angetrunkene Frau geht auf Zugführer los

LR STR

Strausberg/Berlin (MOZ) Eine 31-Jährige ist am Neujahrsmorgen auf den Triebfahrzeugführer eines Zuges der Niederbarnimer Eisenbahn auf der Oderlandbahn-Strecke losgegangen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war die Polin mit einem Begleiter gegen 5.15 Uhr auf dem Weg nach Berlin. Während der Fahrt habe sich sie bereits verbal aggressiv verhalten. Zwischen Strausberg und Berlin-Mahlsdorf habe sich die offenbar stark alkoholisierte Frau plötzlich in den vorderen Teil des Zuges begeben und den Führerstand betreten. Ohne ersichtlichen Grund sei sie auf den 51-jährigen Triebfahrzeugführer losgegangen und habe ihm mit der flachen Hand ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen. Ein Beamter der Berliner Polizei, der im Zug auf dem Weg zum Dienst war, bemerkte den Angriff und nahm die 31-Jährige vorläufig fest. Am Bahnhof Lichtenberg übergab er die Angreiferin der Bundespolizei. Die leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Körperverletzung ein.