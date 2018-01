Ehrenamtler im Namen des Volkes

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für eine demokratische, bürgernahe Rechtssprechung braucht es auch lebenserfahrene Nichtjuristen. Deshalb gibt es ehrenamtliche Richter, die bei Gerichtsverhandlungen gleichberechtigt neben Berufsrichtern urteilen. 2018 werden sie für fünf Jahre neu gewählt. Allein Frankfurt sucht mehr als 100 Schöffen.

"Die Realität ist trockener als im Film oder bei Fernsehserien wie Matlock. Aber es ist trotzdem eine interessante, wichtige Aufgabe", findet Roland Bursche aus Frankfurt. 2013 wurde er von den Stadtverordneten als ehrenamtlicher Richter für das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg vorgeschlagen und dann vom Wahlausschuss des OVG für das Ehrenamt benannt. In diesem Jahr bewirbt sich der 55-Jährige erneut. Die Vorschlagsliste für das OVG ist erfahrungsgemäß die erste, über die das Stadtparlament in einigen Wochen abstimmen wird. Anschließend folgen die Schöffen-, Hilfs- und Jugendschöffenwahlen, für die dann eine Vielzahl von Kandidaten benötigt werden.

Juristische Erfahrung braucht es nicht. Roland Bursche hatte vor seiner Bewerbung zuletzt zu DDR-Zeiten ein Gerichtsgebäude von innen gesehen. "Im Rahmen meiner Jugendweihe habe ich mal eine Verhandlung besucht", berichtet der frühere Halbleiterwerker und Pförtner. Seit einigen Jahren lebt Bursche von Erwerbsunfähigkeitsrente. Von der Schöffenwahl hatte er in der Zeitung gelesen. "Das hat mich interessiert. Außerdem hat man als Invalidenrentner ja genug Zeit."

Am OVG ist er am 4. Senat eingesetzt, der zweitinstanzlich vor allem über Streitfälle aus dem Beamtenrecht zu entscheiden hat. Zwei- bis dreimal im Jahr wurde er seit 2013 zu Verhandlungen nach Berlin eingeladen, um in schwarzer Robe gemeinsam mit einem weiteren Laienrichter und drei Berufsrichtern zu urteilen. Einmal klagten Feuerwehrleute für eine bessere Bezahlung. In einem anderen Fall wollte der Kanzler der TU Cottbus eine Verlängerung seiner Amtszeit auf juristischem Weg erzwingen - er unterlag. "Die Verhandlungen können sich schonmal bis in die Nachmittagsstunden hinziehen", berichtet Roland Bursche.

Bei Strafverfahren am Amts- und Landgericht heißen ehrenamtliche Richter Schöffen, bei Verfahren gegen Jugendliche Jugendschöffen. 2013 waren aus Frankfurt 127 Haupt- und Hilfsschöffen gewählt worden, dazu 56 Jugend- und Jugendhilfsschöffen. Hilfsschöffen springen kurzfristig ein, wenn Hauptschöffen ausfallen. Wie viele ehrenamtliche Richter für die nächste Amtsperiode von 2019 bis 2023 zu benennen sind, legt der Präsident des Landgerichtes fest. Benötigt werden dann Listen mit doppelt so vielen Vorschlägen, damit eine Wahl möglich ist.

Die Verantwortung ist nicht zu unterschätzen. Denn Laienrichter sind Berufsrichtern im Prinzip gleichgestellt. "Im Namen des Volkes" dürfen sie Angeklagte, Zeugen und Sachverständige befragen, mit über Beweisanträge, Verfahrensfragen, die Schuldfrage und ein angemessenes Urteil entscheiden. Zum Amt gehört aber auch die Verpflichtung, an allen Sitzungstagen teilzunehmen, wenn nicht bestimmte Gründe dagegen sprechen. Für ihre Tätigkeit werden sie finanziell entschädigt.

Bewerbungen nimmt das Wahlbüro der Stadt ab sofort entgegen. Interessierte müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, zwischen 25 und 70 Jahre alt sein und in Frankfurt wohnen. Nicht in Frage kommen Bürger, die in den vergangenen Monaten zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden oder gesundheitlich nicht geeignet sind. In das Jugendschöffenamt wird ferner nur berufen, wer beruflich in der Jugenderziehung erfahren ist.

Was genauso dazu gehört: Schöffen sollten über ein gewisses Maß an Berufs- und Lebenserfahrung verfügen sowie Menschenkenntnis und soziales Verständnis mitbringen, um eine Tat einordnen zu können. Erwartet werden Vorurteilsfreiheit, Verantwortungsbewusstsein und der Mut, eine eigene Meinung zu vertreten.

Bewerbungsformulare finden sich auf der Internetseite der Stadt unter www.frankfurt-oder.de. Mehr Informationen zum Amt gibt es auch auf www.schoeffen-bb.de.