Mit Geschrei ins neue Jahr

Neujahrsbaby: Elian Bsyll kam am Neujahrstag um 10.50 Uhr in der Immanuel Klinik Rüdersdorf zur Welt.

Silvesterbaby: Cody Jax Hirte ist am 31. Dezember um 22.44 Uhr in Rüdersdorf zur Welt gekommen.

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Dass die Zahl 1000 bei den Geburten in der Rüdersdorfer Immanuel Klinik zum Jahresende noch überschritten wird, war abzusehen. Nun konnte pünktlich zum Neujahrstag die interne Zählung für 2018 mit Elian Bsyll neu gestartet werden.

In Zukunft gibt es für Familie Bsyll am 1. Januar eines jeden Jahres nicht nur das neue Jahr, sondern auch den Geburtstag ihres Sohnes Elian zu feiern. Mutter Jennifer Bsyll und Vater Max Hinsdorf wohnen seit zwei Jahren in Fredersdorf-Vogelsdorf. Und kurz vor Mitternacht wurden sie von den ersten Wehen überrascht. Mit Hilfe von Hebamme Bianca hat Elian um 10.50 Uhr am Neujahrstag im Kreißsaal der Immanuel Klinik Rüdersdorf das Licht der Welt erblickt. Kind und Mutter sind wohl auf, bald geht es zur großen Schwester nach Hause.

Wie Pressesprecherin Lydia Gabriela Stübler berichtet blickt die Immanuel Klinik Rüdersdorf auf ein geburtenreiches Jahr 2017 zurück. Und Hebamme Antje Diehm habe einige Daten des Jahres aus dem Geburtenbuch zusammengefasst: "In diesem Jahr haben wir Hebammen 1031 Geburten betreut, bei denen 1040 Kinder geboren wurden", heißt es da. Es waren 514 Jungen und 526 Mädchen. Neunmal wurden Zwillinge geboren, davon zweimal auf natürlichem Wege. Das schwerste Kind, ein Mädchen, wurde im Juni geboren und wog 5190 Gramm. Und auch das leichteste Kind kam im Juni. Es wog 1940 Gramm und war ein Junge. "Die meisten Babys wurden im Juli geboren (101), die wenigsten im März (68)", heißt es in der Hebammenstatistik. Damit komme das Jahr 2017 nicht ganz an das geburtenreichste Jahr der Klinik 1987 heran.

"Es kommen immer mehr Eltern aus Berlin zu uns nach Rüdersdorf, da sie unser spezielles medizinisches Angebot schätzen oder dem guten Ruf unserer Hebammen und Ärzte folgen. Unsere moderne Klinik und die attraktive Lage im Grünen spielen hier sicherlich auch eine große Rolle. Es gibt aber auch Eltern, die sich ganz bewusst gegen eine Berliner Klinik entscheiden, da sie Angst haben, wegen Hebammenmangels und Schließungen ganzer Kreißsäle abgewiesen zu werden", erläutert Geschäftsführer Alexander Mommert.

Derzeit arbeiten 19 freiberufliche Hebammen in der Rüdersdorfer Klinik, davon 14 im Kreißsaal. Sie bieten gemeinsam mit den Ärzten Termine für die Vorsorge und Nachsorge von Schwangeren sowie Geburtshilfe auch in speziellen Fällen wie der Beckenendlage. Bei medizinischer Notwendigkeit können die Neugeborenen direkt durch die Ärzte der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin, geleitet von Chefärztin Meike Wetzling, betreut werden.

Seit 2017 erfüllt die Immanuel Klinik Rüdersdorf zudem die Kriterien eines "Perinatologischen Schwerpunkts". Die spezialisierte Versorgung von Frühgeborenen ab der 32. Schwangerschaftswoche mit einem Mindestgewicht von 1500 Gramm werde damit gewährleistet.

Chefarzt Dr. med. Lucas Hegenscheid leitet das Team der Geburtshilfe. Er bedankte sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen: "Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team der Geburtshilfe. Jede Geburt in unserer Klinik ist Teamarbeit: Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte arbeiten eng zusammen und sorgen dafür, dass sich die Frauen bei uns wohl fühlen."

Infoabende für werdende Eltern finden jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr statt. Weitere Informationen: www.ruedersdorf.immanuel.de