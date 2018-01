Der Wohnungsabriss geht weiter

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) wird in den nächsten drei Jahren sechs Wohnblöcke mit insgesamt 225 Wohnungen abreißen. Die Mieter seien über die Maßnahme schon informiert. Außerdem wurden freiwerdende Wohnungen in den Gebäuden nicht mehr vermietet.

Eigentlich sollte für die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) 2018 ein Ruhe-Jahr sein, was den Abriss anlangt. Das Unternehmen wollte die zwölf Monate nutzen, um den Wohnungsmarkt weiter zu beobachten. Nun werden aber auch in diesem Jahr die Abriss-Bagger zu tun haben. Wobei 2018 zwei Maßnahmen gleichsam nachgeholt werden, die im vergangenen Jahr nicht realisiert werden konnten. Die Kapazitäten am Baumarkt waren so gering, begründet Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke die Verschiebung. So werden in diesem Jahr die Blöcke Puschkinstraße 16 bis 20 sowie 9 bis 11 verschwinden und damit rund 80 Wohnungen. Das war auch schon länger angekündigt worden.

Doch angesichts der immer noch schrumpfenden Stadt muss das größte Wohnungsunternehmen seinen Bestand weiter reduzieren, damit der Leerstand nicht wächst und existenzgefährdend für den Vermieter wird. So wurden inzwischen vier weitere Objekte benannt, die frühstens Ende 2019, spätestens 2020 abgerissen werden. Die Mieter seien darüber informiert worden, sagt Oliver Funke. Außerdem hatte die Gewi auch freiwerdende Wohnungen nicht mehr vermietet, so dass in einigen der Abrissblöcke der Leerstand schon relativ hoch ist.

Auf der Abrissliste steht das Hochhaus in der Fürstenberger Straße 15 mit 55 Wohneinheiten sowie der Würfelblock, ebenfalls in der Fürstenberger Straße, mit der Nummer 9. Die Reste des ehemaligen Wohnkomplexes VII werden damit weiter geschrumpft. Ebenfalls aus dem Bestand genommen werden die beiden Würfelblöcke der Gewi in der Herderstraße 13 und 14 mit jeweils 30 Wohnungen. Insgesamt verringert sich der Wohnungsbestand der Gewi durch diese neuen Maßnahmen um 125 Wohnungen.

Andererseits kommen durch die umfangreichen Sanierungsarbeiten der beiden großen Wohnungsunternehmen vor allem im IV. Wohnkomplex sanierte Wohnungen auf dem Markt. Allein in der Straße der Republik 50 bis 56 samt der Eckgebäude in der Fritz-Heckert- bzw. in der Diehloer Straße sind 120 Wohnungen wieder auf dem Markt verfügbar, die auch schon vermietet sind. Auf der gegenüberliegenden Seite, in der Straße der Republik 49 bis 75, beginnen in diesem Jahr die Sanierungsarbeiten. Nach der Fertigstellung stehen 145 Wohnungen zur Verfügung.

Nach der derzeit gültigen Stadtumbaustrategie sollen die beiden großen Wohnungsunternehmen im Zeitraum von 2015 bis 2030 mehr als 3000 Wohnungen abreißen. Ein Teil des Abrisses war auch Bestandteil der sogenannten Kooperationsvereinbarung zwischen der Gewi, der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), dem Land und der Stadt, in dem sich unter anderem auch die EWG verpflichtet hat, ihren Bestand zu reduzieren, wofür sie im Gegenzug Blöcke im IV. Wohnkomplex von der Gewi kaufen und anschließend sanieren kann.

Mit den Abrissobjekten, die nun bekannt geworden sind, verschwinden in Eisenhüttenstadt weitere Wohnungen mit sehr billigen Mieten allerdings in unsanierten Wohnblöcken. Dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Seitdem seit 2003 in Eisenhüttenstadt abgerissen wird - eine Folge des dramatischen Einwohnerrückganges - ist nicht nur fast ein ganzer Wohnbezirk verschwunden, sondern ein Drittel des Wohnungsbestandes.