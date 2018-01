Auto kippt Traktor auf die Seite

MOZ

Gnewikow (MOZ) Ein Auto und ein Traktor sind am Dienstagmorgen nahe Gnewikow so stark zusammengestoßen, dass die Landmaschine umkippte. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer war gegen 6.55 Uhr von Hermannshof kommend in Richtung Gnewikow unterwegs. An der Kreuzung zwischen Wuthenow und Lichtenberg übersah er offensichtlich den von links kommenden vorfahrtberechtigten Traktor. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Traktor kippte auf die linke Seite und blockierte die Hälfte der Landesstraße 167 (L167). Sowohl der Autofahrer, als auch der 68 Jahre alte Traktor-Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort ambulant behandelt. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit. Er wurde vorübergehend auf den Acker neben der Straße gezogen. Die Landmaschine verlor zudem Öl, das von der Straßenmeisterei gebunden wurde. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die L167 zeitweise vollständig gesperrt werden.