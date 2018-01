Fehler im System

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Es sind Einzelfälle, gewiss. Und niemand sollte von einem spektakulären Tötungsfall wie jetzt in Kandel auf das Verhalten von Asylbewerbern im Allgemeinen schließen. Aber einfach zur Tagesordnung überzugehen, verbietet sich angesichts der Umstände des Verbrechens. Der Fehler, so hat es den Anschein, liegt im System. Tausende Migranten ohne gültige Dokumente verschaffen sich als angebliche Jugendliche Vorteile. Die laxen Kontrollen können dazu führen, dass ein offenkundig Erwachsener mit 15-Jährigen eine Klasse besucht. Das geht in den seltensten Fällen gut.

In den meisten Bundesländern schätzen die örtlichen Jugendämter das Alter angeblich minderjähriger Flüchtlinge ein. Besser wäre es aber, wenn eine zentrale Stelle pro Bundesland damit betraut würde. Denn um Zweifelsfälle wirklich beurteilen zu können, ist Spezialwissen vonnöten, das den Jugendämtern aber nicht zur Verfügung steht.

Und ja: Zum Instrumentarium der Behörden sollten auch Röntgenuntersuchungen gehören. Mit ihrer Hilfe lässt sich sicher bestimmen, ob eine Person volljährig ist. Zwingen sollte man niemand zu einem solchen Test. Aber nichts spricht gegen den Vorschlag von Boris Palmer, alle Asylbewerber als Erwachsene zu behandeln, die nicht nachweisen können - oder wollen -, dass sie unter 18 sind.