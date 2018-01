WM wirft ihre Schatten voraus

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das Jahr 2018 steht im Zeichen eines sportlichen Großereignisses. Die Fußball-WM, die am 14. Juni beginnt, wirft ihre langen Schatten in der Region voraus. Das Oder-Spree Journal hat sich umgehört.

Der Taucher Fußball-Fanklub Spree-Adler, der die Bayern unterstützt, will dafür sorgen, dass alle Spiele mit deutscher Beteiligung in größerer Runde verfolgt werden können, teilt Mario Frömming von den Spree-Adlern auf Anfrage mit. Außerdem plane der Dorfklub Falkenberg, das Spiel Deutschland-Schweden am 23. Juni in der Alten Schmiede auf Großbildleinwand zu übertragen. An diesem Tag findet in Falkenberg auch der Feuerwehrausscheid der Gemeinde Tauche statt.

Auf die WM freut sich auch schon der Taucher Pfarrer Kai-Uwe Folgner-Buchheister, der für seine Fußballbegeisterung bekannt ist. "Natürlich werde ich die Spiele unserer Nationalmannschaft angucken." Nur für die Deutschen zu beten, hält der evangelische Pfarrer jedoch zu eng gestrickt: Ich möchte eher dafür beten, dass die WM insgesamt gut über die Bühne geht und dass am Ende tatsächlich die Besten gewinnen." Das Endspiel wird Folgner-Buchheister gemeinsam mit der Jungen Gemeinde in Norwegen verfolgen. Ähnlich wie 2014, als die Deutschen das Turnier gewannen. Damals packten die Teilnehmer der Rüstzeit eine Satellitenschüssel und ein Empfangsgerät unter das Dach des bis oben vollgepackten VW-Busses, um in Norwegen die Spiele mit deutscher Beteiligung nicht zu verpassen. "Den Siegtreffer von Mario Götze haben wir auf dem Campingplatz von Kongsberg genossen, ein unvergesslicher Moment", erinnert sich Folgner-Buchheister. Für diese WM kündigt der Pfarrer an: "Sollte Deutschland das zweite Mal in Folge Weltmeister werden, lasse ich aus Freude die Glocken läuten."

Auch der Storkower Velo-Designer Didi Senft beschäftigt sich bereits mit der WM und zwar gedanklich und auch handwerklich. Am Neujahrstag präsentierte der sportbegeisterte Tüftler seine neueste Kreation: Ein grünes Fahrrad, das mit einer bogenförmigen Beschriftung versehen ist. "Wir kommen!" steht dort auf deutsch und kyrillisch. In das Fahrrad integriert sind zwölf Fußbälle, eine Pauke sowie als Blickfang ein Tischfußballspiel.

Es handelt sich nicht um sein erstes Design-Objekt zum Thema Fußball. Zur WM 1994 in den USA hatte Didi Senft ein sechs Meter hohes Hochrad zusammengeschweißt. "Ihm fällt zu jedem Thema etwas ein", seufzt Senfts Ehefrau Margitta. "Ich dachte, er setzt sich langsam mal zur Ruhe!" Seine neueste Kreation möchte der Storkower am liebsten gerne persönlich vor Ort in Russland präsentieren. Dafür ist Senft jedoch noch auf der Suche nach Sponsoren. Auf jeden Fall wird er bei diversen Public-Viewing-Aktionen in der Region dabei sein. Zum Beispiel auf der Burg Storkow.

Dirk Thieme, Trainer der Alt-Senioren Ü40 vom Storkower SCII, hofft, zum sechsten Mal live bei einer Fußball-WM vor Ort zu sein. "Drei von unserer kleinen Gruppe, die nach Russland fahren will, haben schon Tickets. Ich und die anderen hoffen jetzt, in der zweiten Phase welche zu bekommen." Dem deutschen Team traut Thieme die Titelverteidigung zu. "Bundestrainer Joachim Löw hat eine prima Truppe zusammen und kann aus dem Vollen schöpfen."

Ob die Beeskower darauf angewiesen sind, die WM vor dem heimischen Fernseher zu verfolgen oder ob es ein Public-Viewing gibt, ist noch offen. "Bislang gab es noch keine entsprechende Anfrage im Rathaus" erklärt Kämmerer Steffen Schulze. Er habe die Fußball-WM für sich auch gar nicht so auf dem Schirm, bekennt er. "Der Bürgermeister aber garantiert." Doch der tritt erst in der kommenden Woche seinen Dienst an. Auch der größte Beeskower Sportverein Preußen 90 hat sich noch nicht auf die WM vorbereitet: "Im Moment haben wir nichts geplant, das kann sich bis zur WM aber noch ändern", teilt der Vereinsvorsitzende Karsten Krüger mit.