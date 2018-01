Bilder wie Brüder

Einsam in der Kälte: "Winterreise" heißt das Bild, das der Ausstellung in Chorin den Titel gab. © Foto: privat

Silvia Fichtner

Chorin (MOZ) Es scheint wie ein Bild aus Kindertagen. Ein Mädchen hüpft auf einem Bein über mit Kreide aufs Straßenpflaster gemalte Kästchen. Dominospielsteine und Pylone, Zwischenruf der Geschicklichkeit, fordern den eingeschlagenen Weg heraus. Ein Spiel, allein oder in Gemeinschaft. Damit haben sich Kinder früher stundenlang beschäftigt. Und heute? Hat man beim Springen über Hindernisse, manchmal mit Körperdrehung, in diesem Spiel nicht auch gelernt, über seinen Schatten zu springen? Was ja überwinden bedeutet und gleichsam Toleranz meint?

"Melete" ist der Titel jenes Bildes in der gegenwärtigen Ausstellung von Hannelore Teutsch im Infirmarium des Klosters Chorin (Barnim). Melete könnte durchaus der Name des Mädchens sein. Doch was bedeuten die gläsernen Kugeln, die durchs Bild gleiten? Ist da nicht etwas in der Schwebe?

Melete heißt die Muse der Meditation in der griechischen Mythologie, die Muse des Nachsinnens also, des Innehaltens, des Nachdenkens, der Übung übrigens auch. Ob nun die "Melete", die Hinterglasmalerei "Am Prinzenhof", "Die Nacht der Narren", das Stillleben "Kleines Haus zu mieten", "Das Personal in der Wohnung" oder das Bild "Winterreise", das der Choriner Ausstellung von 33 Arbeiten den Titel gibt: Hannelore Teutschs Bilder verlangsamen unseren Schritt, fokussieren unser Auge. Die geheimnisvolle Kombination von Dingen, Situationen bleibt nicht beim Blickfang. Die gegenständlich-realistische Darstellung dieser schönen Merkwürdigkeiten reizt, den Dingen auf den Grund zu gehen. So ist es mit den Bildern der in Zepernick lebenden Malerin.

Die schöne Arglosigkeit ihrer Sujets ist nicht selten eine Maske, die bei näherem Hinsehen dahinschmilzt wie der Schnee in der Wintersonne, um beim Titel der Ausstellung zu bleiben. Das angeblich Geläufige wird suggestiv durchkreuzt, der Betrachter gerät in die hintergründigen Zusammenhänge unserer Welt und unseres eigenen Daseins in ihr. Aus dem Schutthaufen unserer zeitgeistigen Oberflächlichkeiten holt die Künstlerin Bewusst-Sein zurück. Darauf versteht sie sich.

Der Kunsthistoriker Matthias Flügge, der im vergangenen Jahr erneut zum Rektor der Hochschule für Bildende Künste in Dresden gewählt worden ist und nun als Laudator in Chorin war, findet für die Art des Schaffens von Hannelore Teutsch prägnante Worte, wenn er feststellt: die "figürliche erzählende Malerei der schweifenden Fantasie" lebe, trotz "vieler Totsager und Totengräber ... Müde geworden von den Museen des ewig Gleichen, von den Wertsteigerungsinstituten für wenige private Sammler ..., müde aber auch von den sich politisch gebenden Demonstrations-Moralisten der Biennalen und Documenten, suchen Menschen wieder nach Bildern, die sich den aktuell herrschenden Bewertungskriterien ganz schlicht entziehen". Diese "erzählende Malerei der schweifenden Fantasie" bezaubert sowohl die langjährigen Kenner der Kunst von Hannelore Teutsch als auch jene, die zum ersten Mal staunend vor ihren Bildern stehenbleiben.

Staunend über die anmutigen, oft rätselhaften Arrangements von auf den ersten Blick Unvereinbarem. Staunend auch darüber, wenn sich die Bilder öffnen - mit eigenem Erlebten anbandeln. In einem seiner wunderbaren Gedichte schrieb Erich Kästner: "Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele um." So irgendwie verhält es sich auch mit den Bildern der Malerin Hannelore Teutsch.

"Winterreise", Bilder von Hannelore Teutsch, bis 11.2., tägl. 10-16Uhr, historisches Infirmarium des Klosters, Amt Chorin11a, Chorin, Tel. 033366 70377