Gemeinde als großer Verlierer

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Während alle Gemeinden am nördlichen Autobahnring, die vom sechsstreifigen Ausbau betroffen sind, einen aktiven Lärmschutz zugesprochen bekommen oder vor Gericht erstritten haben, geht allein Leegebruch leer aus. Dadurch werde sich die Lebensqualität in der 6 700-Einwohner zählenden Gemeinde verschlechtern.

Das jedenfalls befürchtet der HGBV, der sich vor Jahren als einzige politische Interessenvertretung für einen aktiven Lärmschutz beim sechsstreifigen Ausbau der A 10 in der Gemeinde eingesetzt hatte. "Es ist mehr als bedauerlich, dass Leegebruch als einzige Kommune der große Verlierer beim Thema Lärmschutz ist", sagen Wolfram Richter, Schriftführer im Vorstand des HGBV, und Manfred Gürnt, der dem erweiterten HGBV-Vorstand angehört und das Thema Lärmschutz betreut.

Aktiver Lärmschutz werde nach bestimmten Formeln und Kriterien berechnet. Die Kosten seien dabei ein entscheidender Faktor. Dabei habe im Laufe des kürzlich abgeschlossenen Klageverfahrens auch für Leegebruch zeitweise Hoffnung auf aktiven Lärmschutz bestanden, sagt Manfred Gürnt. "Allerdings sind alle unterbreiteten Vorschläge immer aus Kostengründen abgewiesen worden", ergänzt Gürnt.

Ein weiterer, wichtiger Faktor sei, inwieweit Druck aus der Bevölkerung komme und vor allem aus der Gemeindeverwaltung im Verlauf eines solchen Verfahrens ausgeübt werde. "In dieser Hinsicht war Leegebruch sehr schlecht aufgestellt", sagen Richter und Gürnt. Denn nach der Übergabe von 1 300 Unterschriften für aktiven Lärmschutz im Zuge des Planfeststellungsverfahrens im Jahre 2011 sei das Interesse an dem Thema mehr und mehr abgeflaut. Erst auf Drängen des HGBV sei die Verwaltung seinerzeit bereit gewesen, Rechtsanwalt Karsten Sommer als Fachmann hinzuzuziehen. "Das aber war unabdingbar, da in der Verwaltung die entsprechenden Fachkenntnisse fehlten", sagen Gürnt und Richter.

Allerdings habe sich die Verwaltung auf Anraten des Landkreises Oberhavel geweigert, private Kläger finanziell zu unterstützen. Das sei - etwa in Birkenwerder - jedoch erfolgreich praktiziert worden, weil der dortige Bürgermeister und die Gemeindevertretung zu ihren klagenden Bürgern gestanden hätten. Der vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erzielte Vergleich sei das verdiente Resultat dieses geschlossenen Engagements, sind sich Richter und Gürnt sicher.

Aber auch in den mündlichen Verhandlungen vor Gericht seien die übrigen Gemeinden zumeist durch ihre Bürgermeister vertreten gewesen. Nur die Leegebrucher Verwaltungsspitze habe dabei durch Abwesenheit geglänzt. Das leidenschaftliche Plädoyer des Mühlenbecker Bürgermeisters vor Gericht habe immerhin noch dazu geführt, dass die Mühlenbecker eine umstrittene Fußgängerbrücke im Zuge des Autobahnausbaus bekämen. Ob ein ähnlicher Leegebrucher Vorstoß für aktiven Lärmschutz doch noch zu einem positiven Ergebnis geführt hätte, sei offen. "Ein Versuch wäre es aber auf jeden Fall Wert gewesen", finden Gürnt und Richter.