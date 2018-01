Was haben Sie 2018 vor?

Manja Wilde, Annemarie Diehr un

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Während sich Entsorgungsunternehmen mit Silvesterüberbleibseln und dem Müll von 2017 herumschlagen, blicken andere bereits in die Zukunft. Die MOZ hat sich umgehört und von Fürstenwalde bis Erkner Menschen nach ihren Plänen fürs neue Jahr gefragt.

Bei der Fußballweltmeisterschaft im Stadion sitzen, die Bürgermeisterwahl in Fürstenwalde oder Erkner gewinnen oder einfach nur gesund bleiben - die Vorhaben für das Jahr 2018 sehen bei jedem etwas anders aus. Eckhard Fehse etwa könnte sich langsam zurücklehnen, den Motor etwas runterfahren und Pläne für sein Rentnerdasein schmieden. Doch daran denkt der 64-Jährige nicht. "Ich möchte, dass wir den Haushalt Anfang Februar beschließen", nennt der Kämmerer und Erste Beigeordnete der Stadt Fürstenwalde sein wichtigstes Vorhaben für 2018. Die Sanierung des Jagdschlosses beginnt, die Fontane-Grundschule erhält einen Anbau, die Goßmann-Grundschule wird erweitert und der erste Abschnitt der Lindenstraße wird ausgebaut, zählt Fehse die größten Projekte auf. "Es soll alles so weitergehen wie immer. Ich will meinen Dienst ordentlich zu Ende bringen", sagt der Kämmerer, der bis 30. Juni im Rathaus arbeitet. Auch bei der oder den Stellenausschreibungen für die neuen Beigeordneten für den neuen Bürgermeister will er helfen. "Ich möchte gesund bleiben, was mir in den letzten 7,5 Jahren auch ganz gut gelungen", sagt Fehse.

Den Wunsch hat auch Elfi Hirsch. Die 31-Jährige ist Jugendpflegerin der Stadt Fürstenwalde. "Ich reduziere meine Arbeitszeit um vier Stunden pro Woche und nutze diese Zeit für meine Fitness", verrät die junge Frau, wie sie ihrem Ziel näher kommen will. "Anfang des Jahres ist die Motivation ja immer ganz groß und Mitte Januar merkt man, dass man mehr Zeit bräuchte, um alles umzusetzen", hat sie festgestellt. Darum macht Elfi Hirsch nun "Nägel mit Köpfen". "Gesunde Menschen arbeiten auch besser", sagt sie.

"Ich wünsche dem Landkreis und den Feuerwehren, dass es keine Großschadenslagen geben wird", sagt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. Bis Ende Februar ist der 60-Jährige noch als Kreisbrandmeister bestellt. "Ich würde das unter bestimmten Voraussetzungen weitermachen", sagt Schulz, der in der Grünheider Verwaltung arbeitet. Als größter Schritt steht vor diesem Hintergrund die Eröffnung des Katastrophenschutzzentrums in den ehemaligen Odersun-Hallen in Fürstenwalde im zweiten Quartal an. Privat wünscht sich der Vater dreier Söhne, dass "es meiner Familie gesundheitlich weiterhin so gut geht wie bisher, dass wir uns verstehen und die Kinder ihren eingeschlagenen Berufsweg weiter so erfolgreich gehen."

"Ich habe mir vorgenommen, sonntags nicht mehr zu arbeiten", nennt Ricardo Liebsch ein ähnliches Ziel. Der 42-jährige Fürstenwalder, der die private Musikschule Allegro leitet und Betreiber der Parkbühne ist, will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. "Wenn man selbstständig ist, ist das kompliziert", weiß er. "Ein Teil des Büros steht zu Hause auf dem Esstisch. Wenn ich Projekte für die Musikschule entwickeln möchte, brauche ich Mußestunden - genau das ist der Knackpunkt", beschreibt Liebsch. Für die Parkbühne stehen die ersten Projekte indes längst fest: am 1. Juni tritt eine Depeche-Mode-Tribute-Band auf, am 3. Juni gibt es den "Traumzauberbaum" für Kinder.

"Ich bin schon Nichtraucherin und ich treibe regelmäßig Sport", überlegt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß, was sie sich für 2018 vornehmen könnte. "Ich möchte weiterhin fit und gesund bleiben, um so leben zu können, wie ich jetzt lebe", sagt die Müllroserin. "Außerdem bin ich im Dezember Oma geworden und wünsche mir, dass ich regelmäßig mein Enkelchen sehen kann, das in Berlin lebt", fügt sie an.

Soweit ist es bei Christian Mlynarczyk, dem früheren Ober-liga und Regionalligaspieler des FSV Union Fürstenwalde, noch nicht. Der jetzige Spieler-Trainer der in der Landesliga Süd angesiedelten zweiten Mannschaft des FSV Union geht in diesem Jahr zusammen mit seiner Freundin Carolin Simon die Planung eines gemeinsamen Hauses in Fürstenwalde an. "Mal sehen, was da alles auf uns zukommt", sagt "Mietze". Sportlich will er mit seiner Mannschaft in der Rückrunde so viele Siege wie möglich einfahren. "Wir wollen uns am Ende der Saison von unserem derzeitigen achten Platz noch verbessern." Aber zunächst wollen er und seine Jungs vom FSV Union II erst mal Spaß beim Hallenturnier um den Preußen-Wintercup am Sonnabend in Beeskow haben.