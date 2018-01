Polizeibericht Eberswalde vom 03.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Polizeibeamte wüst beschimpft

Zepernick. Am frühen Neujahrsmorgen hat sich ein 17-Jähriger lautstark eingemischt, als Polizeibeamte in der Straße Alt Zepernick ein Fahrzeug kontrollieren wollten. Aufforderungen, mit seinen Beschimpfungen aufzuhören und die Straße frei zu machen, kam er nicht nach, im Gegenteil: Als die Beamten seinen Ausweis kontrollieren wollten, schlug er nach ihnen. Gebracht hat dem jungen Mann, bei dem später 1,6 Promille Alkohol festgestellt wurden, die ganze Aktion nichts – außer einer Nacht im Polizeigewahrsam und einer Reihe von Strafanzeigen.

Fahrgast schlägt Busscheibe ein

Eberswalde. Weil sich unter seinen Fahrgästen ein lauter Streit entwickelte, hat ein Linienbusfahrer am Silvesterabend sein Gefährt in Finow gestoppt. Zwei der Kontrahenten stiegen sofort aus. Die vier anderen blieben im Bus – wobei einer von ihnen eine Scheibe einschlug. Die Polizei nahm die Personalien der vier jungen Männer im Alter von 17 bis 32 Jahren auf. Der Schaden am Bus beträgt rund 1000 Euro.

Glasflasche an den Kopf geworfen

Eberswalde. Für einen 19-Jährigen begann das neue Jahr im Polizeigewahrsam. In der Brandenburger Allee war er mit anderen in Streit geraten. Dabei warf der 19-jährige einem der Kontrahenten eine Flasche an den Kopf – der erlitt eine Platzwunde. Die Begleiter des Verletzten hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Alkoholtest ergab 2,29 Promille.

Graffiti an der Tür des Arbeitsamtes

Bernau. Im Verlauf des Wochenendes haben Unbekannte an Haupteingang und Fassade des Arbeitsamtes in der Bernauer Straße Graffiti geschmiert. Dessen Entfernung wurde umgehend veranlasst.

Autofahrerin leicht verletzt

Zepernick. Leicht verletzt wurde am Dienstagmorgen eine 42 Jahre alte Autofahrerin, die gegen 8 Uhr in der Birkholzer Straße mit ihrem Skoda aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gefahren war. Der Sachschaden beträgt rund 3500 Euro.