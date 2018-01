Polizeibericht Bernau vom 03.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Polizeibeamte wüst beschimpft

Zepernick. Am frühen Neujahrsmorgen hat sich ein 17-Jähriger lautstark eingemischt, als Polizeibeamte in der Straße Alt Zepernick ein Fahrzeug kontrollieren wollten. Aufforderungen, mit seinen Beschimpfungen aufzuhören, kam er nicht nach, im Gegenteil: Als die Beamten seinen Ausweis kontrollieren wollten, schlug er nach ihnen. Gebracht hat dem jungen Mann, bei dem später 1,6 Promille Alkohol festgestellt wurden, die ganze Aktion nichts – außer einer Nacht im Polizeigewahrsam und einer Reihe von Strafanzeigen.

Autofahrerin leicht verletzt

Zepernick. Leicht verletzt wurde am Dienstagmorgen eine 42 Jahre alte Autofahrerin, die gegen 8 Uhr in der Birkholzer Straße mit ihrem Skoda aus noch ungeklärter Ursache in die Leitplanken gefahren war. Der Sachschaden beträgt rund 3500 Euro.

Grafitti an der Tür des Arbeitsamtes

Bernau. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte an Haupteingang und Fassade des Arbeitsamtes in der Bernauer Straße Graffiti geschmiert. Laut Polizeibericht wurde deren Beseitigung umgehend veranlasst.

Einbruch in Nachtclub

Bernau. Ohne Beute mussten Einbrecher wieder abziehen, die in einen Nachtclub in der Krokusstraße eingedrungen waren. Wie der Polizei am Neujahrsabend angezeigt wurde, seien zwei Spielautomaten aufgebrochen worden – deren Geldkassetten waren jedoch bereits geleert.

Unbekannte stahlen Geld und Laptop

Werneuchen. Eine Gärtnerei in der Berliner Chaussee war am frühen Neujahrsmorgen das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die unbekannten Täter sämtliche Räume und nahmen Bargeld – laut Bericht in geringer Höhe – sowie einen Laptop mit.

Berlin. Auf der Straße Am Tierpark steht Richtung Treskowallee zwischen Alfred-Kowalke-Straße und Franz-Mett-Straße wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Verkehrstipp