Polizeibericht Schwedt vom 03.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Biker angefahren und verletzt

Schwedt. Verletzungen an Armen und Beinen erlitt ein 38 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall auf einem Tankstellengelände in der Berliner Allee. Der Biker wollte mit seiner Suzuki gerade losfahren, als er von einem VW Passat angefahren wurde. Dessen Fahrer hatte seinen Wagen rückwärts vom Staubsaugerplatz manövrieren wollen. Der 23-jährige blieb unverletzt.

Heuballen rechtzeitig gelöscht

Angermünde. Am späten Vormittag des Neujahrstages fing ein Heuballen auf einem Lagerplatz in Friedrichsfelde Feuer. Der Eigentümer bekam das Geschehen glücklicherweise rechtzeitig mit und konnte den Brand selbst löschen. So blieb es bei einem Sachschaden im zweistelligen Eurobereich. Jetzt wird ermittelt, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte.

Briefkästen mit Böllern beschädigt

Schwedt. Am Neujahrstag wurden der Polizei zwei Fälle von Sachbeschädigungen an Briefkastenanlagen gemeldet. In der Fritz-Krumbach-Straße entstand durch die Detonation von Pyrotechnik ein Schaden von rund 1000 Euro. In der Ehm Welk-Straße wird der entstandene Sachschaden mit rund 500 Euro angegeben.