Polizeibericht Neuruppin vom 03.01.2018

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Berauscht am Steuer

Rheinsberg (RA) Berauscht von Amphetaminen saß am letzten Tag des Jahres 2017 ein 31-Jähriger am Steuer seines VW. Die Polizei erwischte ihn um 2.45 Uhr an der Rheinsberger Schlossstraße. In der Polizeiinspektion wurde ihm Blut abgenommen und das Autofahren für die nächsten Tage erst einmal verboten.

Türgriff und Klingel kaputt

Fehrbellin (RA) Der Türgriff und die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in der Fehrbelliner Promenade wurden am Silvestertag gegen 5.30 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Anwohner hörten laut Polizeiangaben einen Streit. Erst in den Morgenstunden stellten sie den Schaden, der auf zirka 1 000 Euro geschätzt wird, fest.

Auto durch Feuerwerk beschädigt

Protzen (RA) Ein 18-Jähriger hat Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Auto erstattet. Das stand in der Silvesternacht an der Protzener Dorfstraße. Dort wurde es durch Wunderkerzen und Feuerwerkskörper beschädigt. Schaden: rund 300 Euro.

Zu jung für Knaller

Rheinsberg (RA) Jugendliche brannten schon am Sonntagnachmittag auf dem Rheinsberger Multifunktionsplatz an der Lindenallee Feuerwerk ab. Anwohner riefen die Polizei. Die kontrollierte die Gruppe und fand bei einem 16-Jährigen Blitzknaller, die nur an Erwachsene verkauft werden dürfen. Die Böller wurden sichergestellt und das Ordnungsamt informiert.

Briefkästen demoliert

Rheinsberg (RA) In der Silvesternacht wurde in der Rheinsberger Walther-Rathenau-Straße ein Steinpfeiler offenbar mit Pyrotechnik beschädigt. Durch die Detonation sind ein Briefkasten und ein Türrahmen in Mitleidenschaft gezogen worden. Schaden: etwa 200 Euro. Auch im Damaschkeweg meldeten Anwohner einen durch Böller beschädigten Briefkasten. Schaden: rund 60 Euro.

Gegen Haustür getreten

Lindow (RA) Sehr wütend hat ein Unbekannter am Neujahrsmorgen in Lindow an der Ernst-Thälmann-Straße gegen die Tür eines Mehrfamilienhauses getreten. Die wurde dabei beschädigt. Der Mann hatte zuvor gegen 4 Uhr dort geklingelt, weil er dort angeblich zu einer Party wollte. Die fand laut einem Bewohner dort gar nicht statt.