Polizeibericht Strausberg vom 03.01.2018

IVOIGT

Strausberg (MOZ) Täter nach Einbruch gefasst

Petershagen-Eggersdorf. Am 31. Dezember hatte ein Unbekannter ein Grundstück in der Karl-Liebknecht-Straße betreten und war durch die zum Lüften offene Terrassentür ins Haus gelangt. Der Mann hatte gegen 17.45 Uhr zwei Handys und eine Schachtel Zigaretten gestohlen, während die Bewohnerin in der Küche war. Dann verließ der Fremde das Haus. Doch der Unbekannte wurde gesehen und beschrieben. Die Polizei traf ihn in der Lessingstraße an und kontrollierte ihn. Er hatte die gestohlenen Gegenstände sowie verschiedene Substanzen, die auf Betäubungsmittel schließen ließen, bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Altkleidercontainer stand in Flammen

Strausberg. Am 1. Januar gegen 21.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem brennenden Container Am Marienberg. Die Feuerwehr löschte den völlig zerstörten Altkleidercontainer. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung.

Firmenfahrzeug beschädigt

Strausberg. Am Wochenende wurden im Otto-Grotewohl-Ring bei einem dort geparkten Lkw MAN die Frontscheibe zerkratzt und der Fahrerraum beschädigt. Der Schaden wurde auf 8000 Euro geschätzt. Die Polizei fotografierte die Schäden und nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Autoteile aus BMW ausgebaut

Strausberg. In der Nacht zum 29. Dezember brachen Unbekannte einen BMW auf, der auf dem Parkplatz des Netto-Markts Am Försterweg stand. Beamte stellten verschiedene Autoteile sicher, die aus dem Fahrzeug ausgebaut worden waren. Der Fahrzeughalter aus Dresden war nicht vor Ort und meldete sich erst später bei der Polizei.

Audi aufgebrochen

Garzau. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend einen Pkw Audi in der Alten Heerstraße im Ortsteil Garzau aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden Teile der Innenverkleidung entwendet.