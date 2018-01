Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 03.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Unbekannte zerstören Briefkasten

Am Neujahrstag wurde an der Berliner Straße ein zerstörter Briefkasten der Deutschen Post AG entdeckt.Unbekannte hatten dort offenbar Feuerwerk gezündet und den Briefkasten damit völlig zerstört. Der Schaden ist noch nicht beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einbrecher durchwühlen Haus

In der Silvesternacht ist in Kliestow ein weiteres Einfamilienhaus aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räume in dem Gebäude an der Lebuser Straße und stahlen Schmuck. Der Gesamtschaden ist noch nicht beziffert. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Führerschein beschlagnahmt

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Neujahrstag gegen 22.20 Uhr in der Kaisermühler Straße in Groß Lindow/Schlaubehammer einen Pkw BMW gestoppt. Bei dem 61-jährigen Fahrer stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht in Lichtenberg an der Nordstraße in Richtung Autobahn. Am Donnerstag wird auf der Schubertstraße in Richtung Birnbaumsmühle geblitzt.

Blitzer