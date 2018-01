Polizeibericht Freienwalde vom 03.01.2018

Andreas Wetzel

Freienwalde (MOZ) Täter nach Einbruch festgenommen

Petershagen-Eggersdorf. Die Terrassentür stand zum Lüften offen, die Bewohnerin war im Haus – diese Gelegenheit nutzte am Silvesternachmittag ein zunächst unbekannter Einbrecher, um zwei Handys und eine Schachtel Zigaretten zu stehlen. Dabei wurde er allerdings beobachtet – die Polizei traf ihn kurz darauf in der Lessingstraße samt Beute an. Er wurde vorläufig festgenommen.

Küchenfernseher geriet in Brand

Bad Freienwalde. In der Danckelmann-Straße ist in der Küche einer Wohnung am 1. Januar, gegen 23.15 Uhr, ein kleiner Flachbildfernseher in Brand geraten. Der Mieter der Wohnung konnte das Feuer selbst löschen; er und sein Sohn blieben unverletzt. Die Wohnung ist allerdings völlig verraucht und obendrein polizeilich gesperrt, bis die Brandursache geklärt ist.

Abgestelltes Auto mit Böllern beschädigt

Falkenberg. Mit Feuerwerkskörpern haben Unbekannte in der Silvesternacht einen Pkw Seat schwer beschädigt, der am Bahnhof abgestellt war – fahrtüchtig war der Wagen nicht mehr.