Dieter Keller

Berlin (MOZ) Wenn es nur um mehr Geld ginge, wäre die derzeitige Tarifrunde in der Metallindustrie schnell beendet. Den meisten Unternehmen in der größten deutschen Branche geht es prächtig. Da kann die IG Metall zwar nicht die geforderten sechs Prozent durchsetzen, aber mindestens die Hälfte.

Doch Gewerkschaftschef Jörg Hofmann will unbedingt auch den Anspruch auf Arbeitszeitverkürzung mit einem teilweisen Lohnausgleich für bestimmte Gruppen durchsetzen. Es sieht so aus, als hätte er sich damit vergaloppiert. Auch für juristische Laien ist nachvollziehbar, dass dies alle diejenigen diskriminieren würde, die bereits in Teilzeit arbeiten, weil sie Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Sie bekämen keinen Ausgleich.

Gewerkschaft und Arbeitgeber rasen derzeit wie Schnellzüge ungebremst aufeinander los. Das ist brandgefährlich. Dass die Arbeitgeber erstmals seit Jahrzehnten nachdenken, Gerichte einzuschalten, zeigt, wie verfahren die Sache ist. Einen massiven Streik ist sie nicht wert. Interessant aus ostdeutscher Sicht ist auch, dass sich in der IG Metall bei der Forderung, die Regelarbeitszeit Ost von 38 Stunden auf das Westmaß von 35 Stunden zu senken, keiner verkämpfen will. Es wäre auch fraglich, diesen Wettbewerbsvorteil der Ost-Betriebe aufzugeben.