Später Protest

Harriet Stürmer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jahrelang hat sich niemand für die Kirche in Döllingen interessiert. Kirchliches Leben findet in dem 400-Einwohner-Ort praktisch nicht mehr statt. Schon vor nunmehr neun Jahren wurden die Gottesdienste eingestellt.

Das Schicksal der Dorfkirche ist genau genommen schon längst besiegelt. Und weil sich bisher niemand gefunden hat, der Verantwortung für das Gotteshaus übernehmen will, scheint eine Entwidmung die einzige Lösung des Problems. Der Widerstand gegen den geplanten Verkauf kommt also reichlich spät und mutet deshalb nicht sonderlich ernst gemeint an.

Der Erhalt einer Kirche kostet den Besitzer viel Geld. Und so sind Entwidmungen heute längst keine Einzelfälle mehr. Viele Kirchengemeinden in ländlichen Regionen werden immer kleiner und älter. Und wer die Gebäude nicht mehr aus eigener Kraft erhalten kann, muss zwangsläufig eine Alternative in Betracht ziehen. Das mag traurig sein. Aber immerhin bleiben die Gebäude auf diese Weise zumindest in ihrer äußeren Gestalt erhalten.