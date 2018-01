1,6 Millionen Euro für gutes Wohnen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba) sieht sich weiter im Einklang mit ihrem sozialen Auftrag. Das hat Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld gegenüber den Stadtverordneten versichert. Mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 4,66 Euro je Quadratmeter liege man weiterhin unter dem Landesdurchschnitt von 4,74 Euro.

Traditionell informierte Thierfeld in der letzten Sitzung des Jahres über die Lage des Unternehmens, dessen Gesellschafter zu 100 Prozent die Stadt ist. Die Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor. Es zeichne sich jedoch ab, dass die Sewoba weiter ihren wirtschaftlich stabilen Kurs hält, so der Geschäftsführer.

Das kommunale Unternehmen verfügt über 1515 Wohnungen, 26 Gewerbeeinheiten, 27 Garagen und 173 Stellplätze. Mit einem Leerstand von 6,2 Prozent liege man zwar im Durchschnitt, erläuterte Thierfeld. "Aber wir sehen ihn als zu hoch, wollen ihn reduzieren." Großer Wert werde darauf gelegt, mit den Mietern im ständigen Dialog zu sein. Dass man auf gutem Weg sei, würden die Zahlen bestätigen. 2016 waren 129 Wohnungen gekündigt und 140 neue Mietverträge abgeschlossen worden. Im Jahr zuvor hatte es mehr Kündigungen als neue Mietverträge gegeben.

Nach wie vor aufwändig seien Mahn- und Klageverfahren, erläuterte der Geschäftsführer. "Derzeit laufen acht Zwangsräumungsklagen", informierte er. "Ein solches Verfahren kostet unser Unternehmen rund 10 000 Euro." Problematisch sei, dass solche zwangsgeräumten Wohnungen leider oft auch stark verwüstet sind. Der Aufwand, um sie wieder vermieten zu können, sei oft enorm, würde das Betriebsergebnis schmälern.

Als wichtigste Investition 2017 verwies der Geschäftsführer auf die neue Wohnanlage in der Frankfurter Straße (3,3 Millionen Euro mit Eigenmitteln von 760 000 Euro) und das Ex-Kaufhaus. Die Sewoba halte auch fest am "Seelower Weg", werde 2018 die Sanierung des Wohnblocks Am Stadion 19 und ein Jahr später Am Stadion 20 vorbereiten. Pro Block sind 1,5 Millionen Euro veranschlagt. "Mit 1,6 Millionen Euro für die laufende Instandhaltung haben wir einen Rekord aufgestellt", sagte Thierfeld. "Das sind 18,29 Euro je Quadratmeter Nutzfläche. Im Vorjahr waren 14,55 Euro."