Ein kleiner Partner im Oderbruch

Wriezen (MOZ) Wer mit Wolfgang Skor, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung in Wriezen, über die Kontakte nach Japan ins Gespräch kommt, spürt sofort dessen Begeisterung für die im Juli 2017 auch schriftlich fixierte Städtepartnerschaft mit Hachioji. Es liegt im Großraum der Hauptstadt Tokio und zählt rund 578 000 Einwohner. Wriezen kommt gerade mal auf rund 7600 Einwohner, wie Skor bereits bei einem Vergleich beider Städte während des Festakts zur Partnerschaftsvereinbarung feststellte.

Weil Hachioji 1917 zur kreisfreien Stadt erklärt wurde, standen dort im Herbst Feierlichkeiten an, zu denen auch eine Wriezener Delegation mit Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) an der Spitze eingeladen war. Begleitet wurde er dabei Anfang Oktober durch den Japanbeauftragten der Stadt, Nils Nestler, und Wolfgang Skor, der über den Aufenthalt auch schon mehrfach öffentlich berichtet hat.

Dabei lässt er meist nicht unerwähnt, dass Hachioji weitere Städtepartnerschaften pflegt, darunter allein vier zu den japanischen Städten Tomakomai (Präfektur Hokkaido, seit 1973), Nikko (Totchigi, seit 1974) sowie jeweils seit 2016 auch zu Odawara (Kanagawa) und Yorii (Saitama). Hinzu kommen neben der Partnerschaft zu Wriezen noch drei weitere im Ausland: zu Taian (China), Takao (Taiwan) und Siheung (Südkorea). Alle drei wurden im Jahr 2006 geschlossen.

Über die herzliche Aufnahme auch in diesem Kreis zeigt sich Wolfgang Skor nicht minder beeindruckt. Mit den Vertretern aus Siheung war die Wriezener Delegation während des Besuchsprogramms in Hachioji auch öfter unterwegs. Dabei sind allein die Größenverhältnisse zum Teil enorm. So leben in der Industriestadt an der westlichen Küste Südkoreas laut einer Zusammenstellung der Stadtverwaltung von Hachioji etwa 435 000 Einwohner. Es ist damit deutlich größer als die japanischen Partnerstädte, die zwischen 34 000 (Yorii) und 192 000 Einwohner haben. Und doch erscheint selbst Siheung im Vergleich mit den Millionen-Städten Taian und Takao eher klein. Hinter Takoa verbirgt sich übrigens die japanische Bezeichnung für die Hafenstadt Kaohsiung.

Während die Infoblätter für Taian und Takao einen Zeitunterschied von minus einer Stunde zu Hachioji ausweisem, sind es zu Wriezen minus acht beziehungsweise sieben Stunden. In Tomakomai und Nikko wirkten in der Edo-Zeit (1603 bis 1868) Vasallen des Shogunats aus Hachioji. Dort wiederum ist zudem Nobutsugu Koyenuma (1908-1946) geboren, der in Wriezen als Arzt gegen den Typhus kämpfte.