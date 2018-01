Bis zu 15 Kubikmeter Silvestermüll

Viola Petersson

Bernau/Berlin (MOZ) Nach dem großen Silvesterfeuerwerk haben Mitarbeiter des Bernauer Bauhofs bereits den gesamten Innenstadtbereich wieder vom Müll befreit. Wie André Ullmann von der Bernauer Stadtverwaltung sagte, wurden bisher an die sieben Kubikmeter Müll vom Boden aufgenommen. Außergewöhnliche Funde habe es dabei bisher noch nicht gegeben. Auffällig sei aber schon jetzt ein Anstieg von sogenannten Böllerbatterien.

Aufgrund der Größe dieser Feuerwerksgeschosse gehen die Aufräumarbeiten zügig voran, so Ullmann. Gleichzeitig gibt es auch weniger kleinteilige Feuerwerksreste auf den Straßen. Insgesamt erwarte man in der Stadt unter dem Strich einen Umfang zwischen 14 und 15 Kubikmetern Müll.

Damit dürfte sich das Niveau in etwa auf dem vom Vorjahr belaufen. Die Reinigung der Ortsteile soll dann bis morgen abgeschlossen sein, heißt es von Seiten der Stadt.

Während in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und Gusow-Platkow (Märkisch-Oderland) in der Silvesternacht zwei Männer (19 und 35 Jahre alt) durch den Kontakt mit teils selbstgebauten Böllern zu Tode gekommen sind, gab es in Bernau keine derartigen Tragödien. Wie Daniela Zacharias, Sprecherin des Immanuel Klinikums Bernau, mitteilte, habe das Team der Rettungsstelle hier eine ruhige Silvesternacht und auch den Neujahrsabend ohne besondere Vorkommnisse erlebt.

Katrin Heidenfelder, Leiterin des Bauhofes der Stadt Eberswalde, betont, dass die Mitarbeiter zwar jahrelange Erfahrung mit der Silvesternacht haben, die Müllbeseitigung jedoch trotzdem nicht an einem einzigen Tag zu bewältigen sei. Bis spätestens Anfang nächster Woche sollen die Aufräumarbeiten noch anhalten. Katrin Heidenfelder weist ebenso daraufhin, dass die Reinigungsfahrzeuge die massiven Pappkisten der modernen Feuerwerksbatterien nicht auflesen können und dass die Bürger selbst in der Verantwortung stehen, diese von der Straße zu entfernen."

Anders als in Bernau stellt sich die Situation in Berlin dar. Dort werden die Aufräumarbeiten noch mehrere Tage andauern. Die Stadtreinigung konzentriert sich zunächst auf das Partymeilen-Umfeld am Brandenburger Tor. Allerdings wirklich nur auf das Umfeld, wie eine Sprecherin der Berliner Stadtreinigung sagt. Ab heute befreit die BSR noch das übrige Stadtgebiet vom Silvestermüll. Insgesamt hängt die Dauer der Reinigung von der Witterung ab. Der Winterdienst hat Priorität und bei Frost können keine Kehrmaschinen eingesetzt werden.