SPD-Mann Henrik Lehmann legt Mandat nieder

Marco Winkler

Birkenwerder (OGA) Henrik Lehmann, seit drei Jahren Fraktionsvorsitzender der SPD Birkenwerder, hat zum Jahreswechsel sein Mandat niedergelegt. Für ihn rückt Susanne Kohl in die Gemeindevertretung nach. Die Entscheidung Lehmanns sei ein "herber Verlust", so Kohl in einer Pressemitteilung. Lehmann ziehe sich nach "reiflicher Überlegung" zurück. Das habe er seiner Familie versprochen.

In der Pressemitteilung wird der Rückzug ins Private so begründet: "Zwei Geschäftsführerposten und die politische Arbeit in der Gemeinde Birkenwerder mit Gemeindevertretung, Haupt- und Ortsentwicklungsausschuss, Ortsvereinssitzungen, Fraktionsvorsitz mit Fraktionssitzungen, Fraktionsvorsitzendentreffen und die außerparlamentarische Arbeit sowie die Arbeit im Zweckverband Fließtal sind ihm auf Dauer zu viel." Doch Lehmann zieht eine positive Bilanz der letzten Jahre. Er habe als Fraktionsvorsitzer die positive Entwicklung des Ortes maßgeblich gestaltet und mitgeprägt. Die Gemeindeverwaltung sei personell verstärkt worden und mit einem seit Jahren erstmals pünktlich verabschiedeten Haushalt voll handlungsfähig. Vieles sei in Richtung Ortsentwicklung auf den Weg gebracht worden - wie eine verstärkte Jugendarbeit. Der Zweckverband stehe auch auf soliden Füßen.