Ostdeutsche Rocker im Dreierpack

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Kulturfabrik startet bereits am Sonnabend, um 19 Uhr, in das erste Halbjahr ihres Veranstaltungsprogramms. Der Titel des Auftakts liest sich zwar etwas gewöhnungsbedürftig: "Die 3HIGHligen - 25 Jahre Jubiläums Tour". Aber er steht für ein Konzert mit drei Musikindividualisten, die eine langjährige Freundschaft verbindet: Dirk Michaelis, André Herzberg und Dirk Zöllner.

Die drei schon aus DDR-Zeiten bekannten Musiker sind seit 1993 immer am Jahresanfang gemeinsam im Osten auf Achse. "Ich versuche seit fünf Jahren, sie auch nach Fürstenwalde zu holen. Diesmal hat es endlich geklappt", sagt Kufa-Chef Klaus-Peter Oehler. Der Vorverkauf sei bislang sehr gut gelaufen

"In ihren Liedern illustrieren sie das eigene Ego im Spiegel der Zeit", heißt es in der Ankündigung. Auf jeden Fall sind sie ein großes Paket ostdeutsche Musikgeschichte und -gegenwart. Michaelis steht seit 1980 auf der Bühne, davon fünf Jahre als Komponist und Sänger der Band "Karussell", und sein Song "Als ich von ihr ging", ist eine Evergreen. André Herzberg ist seit 1981 Frontmann der Gruppe Pankow und sang Hits wie "Inge Pawelczik". Seit 1991 ist er auch solo unterwegs. Dirk Zöllner startete 1984 mit der Band "Chicorée" durch, gründete 1987 "Die Zöllner" und wirkte inzwischen unter anderem beim Projekt "Club der toten Dichter"mit oder spielte Jesus in der Rockoper "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber.

Karten kosten im Vorverkauf (unter anderem Tourismusbüro Mühlenstraße 1, Tel.: Tel.03361 76 06 00, und online unter reservix) 24 Euro (plus VVK-Gebühren), an der Abendkasse 28,90 Euro.