Gastgeber bleibt ungeschlagen

Edgar Nemschok

Letschin (MOZ) Die Fußballer von Grün-Weiß Letschin gewannen kurz vor Jahresende ihr eigenes Hallenturnier um den Karl-Zeitz-Pokal - und dürfen diesen nach dem dritten Sieg nunmehr auch behalten. Nach teilweise dramatischem Verlauf bezwangen die Gastgeber im Endspiel die Turnierüberraschung MTV Altglietzen mit 3:1.

Da freuten sich nach einem langen Turnier in erster Linie die Fans des Gastgebers. Sie waren Pokalverteidiger und haben den Pott nunmehr zum dritten Mal gewonnen. Auch die langjährigen grün-weißen Vereinsmitglieder Rainer Matzer (74) und Erich Koller (77) waren wieder mit dabei. Beide hatten rechtzeitig ihren Stammplatz in der Sporthalle Letschin eingenommen und sahen schon im Auftaktspiel Letschiner Fußballer, die an diesem Tag entschlossen genug waren, den Pokal zu holen. In der Auftaktpartie, in der sich dann auch die Endspielgegner gegenüberstanden, gewannen die Letschiner fast schon locker mit 4:1. "Heute wird es besser klappen als vor einer Woche beim Oderbruch-Pokal. Da hatten wir gegen starke Wriezener, Müncheberger und Seelower keine Chancen", sagten fachmännisch die beiden ehemaligen Letschiner Fußballer und lagen mit ihrer Vorhersage auch richtig. Nachdem sich die Altglietzener von ihrer Auftaktniederlage erholt hatten, steigerten sie sich und konnten am Ende der Vorrunde nach Erfolgen gegen den Reichenberger SV (5:0) sowie Rot-Weiß Reitwein (6:2) hinter den Grün-Weiß Gruppenzweiter werden.

In der anderen Vorrundengruppe setzte sich am Ende nur durch das bessere Torverhältnis der FC Herrensee Strausberg durch. Die Strausberger, der SV Gorgast/Manschnow und auch Grün-Weiß Letschin II hatten jeweils zwei Siege auf dem Konto. "Wir sind hier heute hergekommen, um auch den Pokal mit nach Hause zu nehmen", erklärte Herrensees Trainer Remo Seitz. Wie wichtig für ihn das Turnier war, zeigte allein die Tatsache, dass er direkt vom Flughafen Tegel nach Letschin kam, um seine Mannschaft zu betreuen. "Wie schnell doch die Zeit vergeht. Gerade war ich noch in Kuba und jetzt hier in Letschin", sagte er ein wenig übermüdet, denn langsam machte sich bei ihm auch die Zeitumstellung bemerkbar.

Eines der besten Spiele gab es dann beim Kampf um Platz drei zu sehen. Gorgast/Manschnow spielte gegen den FC HerrenseeStrausberg, der zuvor im Halbfinale gegen den MTV Altglietzen mit 1:4 verlor.

Im zweiten Halbfinalspiel gewann der Gastgeber gegen Gorgast/Manschnow mit 3:0. Altglietzen entwickelte sich im Turnier auch ein wenig zur Überraschungsmannschaft. Völlig zu Recht stellten sie auch mit Marian Goldbach den besten Turnierspieler und hatten mit Silvio Nasert den erfolgreichsten Torschützen in ihren Reihen. Bester Torhüter des Turniers wurde Lars Stein, der allerdings nicht verhindern konnte, dass seine Reitweiner nur auf dem sechsten Platz landeten.

Das Spiel um Platz 3 konnte erst im Neunmeter-Schießen entschieden werden. Das Duell musste nochmals (2:2) verlängert werden. Erst Dzehm Rashid vergab. Und er hatte dabei großes Pech. Der Ball prallte von der Unterkante der Querlatte knapp vor der Linie wieder auf.

Im Endspiel gab es personell eine Besonderheit. Schon vor einer Woche stand Patrick Geue im Tor. Allerdings da für seinen Stamm-Verein FSV Blau-Weiß Wriezen. Zu Beginn sah es fast so aus, als könnte der 31-Jährige mit dem MTV und seiner Gastspielgenehmigung seinen Turniererfolg von vor einer Woche mit Blau-Weiß auch wiederholen. Neun Minuten waren noch bis Spielende, da verhängte Schiri Christian Ballin einen Neunmeter. Nasert lief an, aber Letschins Jan Wegener konnte den Ball parieren. Das 1:0 besorgte dann Oliver Notdurft. Der MTV konterte durch ein tolles Solo von Marian Goldbach. Letschin hatte am Ende dann doch mehr zuzulegen und gewann schließlich mit 3:1.

Der Pokal bleibt nunmehr in Letschin, da die Grün-Weißen ihn zum dritten Mal gewonnen haben.