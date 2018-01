Glatter Hallenboden beeinträchtigt sportlichen Wert

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit dem Sieg der B-Junioren des 1. FC Frankfurt ist die Turnierserie des FC Eisenhüttenstadt in der Inselhalle zu Ende gegangen. Die Frankfurter besiegten im Finale die Vertretung des Gastgebers mit 7:6 nach Neunmeterschießen. Im Spiel um den dritten Rang hatten sich FWZ Oderkicker gegen Anadolurspor Berlin mit 7:0 durchgesetzt. Die zweite Vertretung des FC Eisenhüttenstadt unterlag dem JFV Fun Niederlausitz mit 2:4. Die Einzelauszeichnungen erhielten als Beste Spieler Oskar Gottschalk (Anadoluspor Berlin) sowie Tom Haack (1. FC Frankfurt) sowie als Bester Torwart Pascal Held (1. FC Frankfurt).

Jeweils acht Mannschaften hatten an drei aufeinanderfolgenden Tagen die insgesamt fünf Turniere bestritten. Laut FCE-Nachwuchsleiter Steffen Westphal hatten aus Gastgeber-Sicht am meisten die F-Junioren überzeugt, die unglücklich im Halbfinale gegen Preußen Bad Saarow ausgeschieden waren und letztlich den vierten Rang belegten. Den Eisenhüttenstädtern hatten einige Stammspieler gefehlt.

Allerdings betrifft dieser Sachverhalt auch andere Mannschaften, da gerade zwischen Weihnachten und Neujahr einige Spieler verreisen. Während die Eisenhüttenstädter hinsichtlich eines Turniersieges dieses Mal leer ausgegangen waren, hatten immerhin zwei Nachwuchs-Akteure aus der Region sich den Pokal in einer Einzelwertung gesichert. So wurde Franz Krüger vom JFV Fun Niederlausitz Bester Spieler (C-Junioren) und erhielt bei den E-Junioren Ole Niemack (FC Eisenhüttenstadt I) den Pokal als Bester Torwart. "Man kann sich als Veranstalter natürlich so ein Turnier zusammenstellen, dass man auch als Verein besser dasteht. Doch damit tun wir unseren Spielern keinen Gefallen, wenn wir uns nur schwächere Mannschaften einladen. Wir wollen uns fordern und laden daher auch Mannschaften aus Berlin ein. Diese sind in der Regel besser, von denen können wir viel lernen." Neben den Teams aus dem Berliner Raum haben auch die Vertretungen des 1. FC Frankfurt als Turniersieger bei den B- und E-Junioren überzeugt. "Bei den B-Junioren hat man schon gemerkt, dass diese eine Liga höher spielen als wir", urteilt Westphal.

Unzufrieden war der Turnierleiter mit den Bedingungen in der Inselhalle. "Leider litt die sportliche Qualität aufgrund des miserablen Hallenbodens. Es ist verwunderlich, dass sich keiner schwer verletzt hat." Laut Westphal seien die Spieler auf dem Boden in der Inselhalle nur herumgerutscht. "Wir haben mit der Reinigungsfirma gesprochen. Die kann daran nichts ändern. Da hilft nur eine neue Versiegelung. Dieses Problem hatten wir schon vor einem Jahr. Ich kenne das von unserem Training mit den Alten Herren. Auch wenn wir uns die Schuhe vorher nass machen, hilft das nur für ein, zwei Minuten. Das ist besonders schade für die Berliner Mannschaften, die einen technisch sauberen Fußball spielen und das bei diesen Bedingungen in der Inselhalle nicht so können. Die kommen eigentlich gern hierher."

Laut Westphal sei die Halle während der Turniere gut besucht gewesen. Dabei kamen die Besucher nicht nur aus dem Eisenhüttenstädter Umland, sondern auch aus Berlin und Polen. Besonders lobte Westphal die Anhänger des BFC Dynamo, die mit ihrer Trommel bei den E-Junioren für gute Stimmung gesorgt haben.

Laut dem Nachwuchsleiter des FC Eisenhüttenstadt, der gleichzeitig auch die E2-Junioren betreut, soll diese Turnier-Serie zwischen Weihnachten und Neujahr weiter aufrecht erhalten werden, auch wenn in diesem Zeitraum nicht alle Spieler zur Verfügung stehen. "Diese Veranstaltung ist zu einer guten Tradition geworden. Außerdem ist es für unsere Spieler eine gute Gelegenheit, von anderen Teams, gegen die sie sonst nicht spielen, etwas zu lernen." Der EFC Stahl hatte diese Nachwuchs-Turnier-Serie ins Leben gerufen und mit in die Fusion eingebracht.