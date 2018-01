Spannendes, gutklassiges Endspiel

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Die Mannschaft "VCA Legenden" hat die 15. Auflage des Volleyball-Sparkassen-Cups kurz vor dem Jahreswechsel für sich entschieden. Vier Männer-Mannschaften waren dazu in der Mehrzweckhalle am Einstein-Gymnasium angetreten.

Auch wenn das Turnier an seine glorreichsten Jahre nicht mehr anknüpfen kann, als jeweils vier Frauen- und Männer-Teams auf zwei Feldern mit spannenden Duellen einen stimmungsvollen Volleyball-Nachmittag füllten, gelingt es dem VC Angermünde mit Uli Müller an der Spitze sowie mit Unterstützung aus dem Verein und von der Sparkasse Uckermark, diesen traditionellen Leistungsvergleich zwischen den Jahren niveauvoll fortzuführen. Leider passierte dies diesmal fast "unter Ausschluss der Öffentlichkeit", wovon sich aber die vier Mannschaften nicht beeinflussen ließen.

Die Ansetzungen der ersten Runde wurden per Los ermittelt. Hierbei ergaben sich Partien mit eindeutigen Favoriten. Das vornehmlich in der Landesliga auflaufende Team des Stamm-Turniergastes TKC Wriezen, unter anderem auch mit mehreren ehemaligen Angermündern (Sebastian Gossow, Robert Stodtmeister, Markus Müller) und von Stimmungsmacher Ulf-Michael Stumpe immer wieder engagiert angefeuert, ließ Kreisligist Rot-Weiß Schönow (Barnim) beim 25:18, 25:22 genauso wenig Chancen wie die VCA-Legenden dem Schwedter Kontrahenten SSV PCK. Hier gab es kurioserweise die identischen Satzresultate wie in der Begegnung zuvor.

Anschließend gab es in der Zwischenrunde das jeweilige Aufeinandertreffen von Siegern gegen Verlierern aus Runde 1. Die VCA-Legenden setzten sich mit 25:21, 25:19 gegen SSV PCK durch, während TKC Wriezen mit 25:18, 25:21 gegen die Schönower die Oberhand behielt.

So ergaben sich für die finale Runde zwei Matches auf Augenhöhe - und so trat letztlich tatsächlich an diesem späten Nachmittag jedes Team einmal gegen jede andere Vertretung an.

Im "kleinen Finale" deutete sich zunächst eine klare Angelegenheit für die Oderstädter an, die bis zum 13:5 davonzogen. Doch plötzlich gab es einen Bruch im PCK-Spiel, der den Gegner bis auf vier Zähler herankommen ließ (16:12, 21:17), später beim 24:21 sogar auf drei. Nach einer Auszeit gelang es, den vierten Satzball zu verwandeln.

Es folgte ein lange Zeit ausgeglichener zweiter Abschnitt (5:5, 12:12, 14:14), ehe die Schwedter vermeintlich die Vorentscheidung suchten (18:15, 20:17). Doch die Barnimer gaben sich nicht geschlagen, übernahmen beim 23:22 erstmals die Führung und erkämpften sich durch einen 25:23-Erfolg einen dritten Satz. Dieser Tiebreak wurde dann allerdings zur klaren Sache des Uckermarkliga-Meisters, der sich bis auf 9:2 absetzte und letztlich mit 15:5 gewann. Für die Schwedter wurden Dritter: Marco Hähnel, André Schönitz, Chris Petke, Jörg Pissarius, Michael Arndt, Riccardo Bohn, Lars Liebert, Torsten Böttcher.

Das Endspiel brachte großartigen Volleyballsport, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Die "VCA-Legenden" waren sicher Favorit, standen im Team doch neben den Angermündern Florian Grüschow, Michael Nagel und Arthur Weber weitere spielstarke junge Volleyballmänner: Richard Dalbock vom Drittligisten USV Potsdam, Lucas Grofe von Regionalligist TSGL Schöneiche, Jesco und Jacob Genzmer vom Brandenburgligisten Lindow-Gransee. Diese Favoritenrolle schien keine Bürde für die "Legenden" zu sein, die den ersten Abschnitt mit 25:18 sicher für sich entschieden. Doch siehe da: Im nächsten Durchgang setzten sich die Wriezener auf 9:6 ab. Das VCA-Team war zusätzlich motiviert und glich nicht nur mehrfach aus (10:10, 13:13, 16:16), sondern führte dann mit 20:19. Es wurde dramatisch, als die "Legenden" zwei Satzbälle zum 24:24 abwehrten. Doch schließlich jubelte der TKC über einen unerwarteten Satzgewinn (26:24).

Und war nun freilich angestachelt, auch das Match für sich zu entscheiden. Mehrere Fehl-aufgaben schienen dies zu verhindern, ehe beim 10:10 der Ausgleich, danach sogar die 11:10-Führung gelang. Am Ende hatten die VCA-Legenden aber doch mit 15:12 die Nase vorn und konnten nach mehr als sechsstündigem Turnierverlauf die Glückwünsche entgegennehmen.