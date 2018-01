Sternsinger besuchen Landratsamt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am Dienstag haben Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Frankfurt die Kreisverwaltung Märkisch-Oderland besucht. Gegen 11 Uhr stimmten sie im Foyer der Kreisverwaltung gemeinsam mit Mitarbeitern und Besuchern Lieder an, um im Anschluss den Segensspruch 20 * C + M + B + 18 (Christus mansionem benedictat - Christus segne dieses Haus) über dem Haupteingang anzubringen. Damit hielt die Tradition der Sternsinger wiederholt in der Kreisstadt Einzug. Zu Jahresbeginn 2017 waren sie erstmals in Seelow zu Gast. Unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" werden in diesem Jahr Spenden gesammelt, um Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, soziale Integration und Nothilfe zu unterstützen.