Absage an neue Aula

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Die Europaschule Werneuchen wird weiterhin auf eine Aula-Mensa-Kombination verzichten müssen. Die Stadtverordneten lehnten einen entsprechenden Änderungsantrag der Fraktion WIW/WpS zum Haushalt 2018 ab.

"Bis zu 600 000 Euro" sollten für das Projekt auf dem Campus der Bildungseinrichtung eingeplant werden. Die Fraktion schlug ferner vor, Fördermittel aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) und anderen Förderprogrammen bis zu einer Deckung von mindestens 60 Prozent der Gesamtkosten zu akquirieren. Bis diese fließen, seien die kommunalen Eigenmittel im Haushalt mit einem Sperrvermerk zu versehen, hieß es. Darüber hinaus sollten die Mittel für die touristische Begegnungsstätte in Höhe von 43 000 Euro gestrichen werden.

Zur Begründung verwies Sebastian Gellert darauf, dass die Ganztagsschule auch die gemeinschaftliche Einnahme des Mittagessens ermöglichen müsse. Dafür gebe es aber bisher keine geeigneten Räumlichkeiten. Auch die Durchführung von Teilungsunterricht gestalte sich schwierig. "Die Stadt Werneuchen hat sich bisher zur eigenen Trägerschaft einer Oberschule bekannt", so Gellert weiter. Dazu gehöre auch die Verpflichtung, diese Bildungseinrichtung auf einem "konkurrenzfähigen Niveau" zu halten, um eine Abwanderung von Schülern zu verhindern. Den kommunalen Eigenanteil für die Aula-Mensa-Kombination bezifferte die Fraktion auf 240 000 Euro.

Thomas Gill begrüßte für die SPD-Fraktion den Antrag. Er erinnerte zugleich daran, dass in diesem Jahr fünf Kommunen und Amtsbereiche, darunter auch die Stadt Werneuchen, insgesamt zehn Millionen für Investitionsvorhaben erhalten sollen. "Wir sollten uns für das Projekt um diese Mittel bewerben", so der Fraktionsvorsitzende. Gill bezweifelte zudem, dass für das Vorhaben auch Gelder aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm bereitgestellt werden können. "Wir sollten jetzt eine Entscheidung treffen, auch als Votum für die Schule", warb Gill für das Papier.

"Eine Aula ist sehr wichtig und unbedingt erforderlich", fand auch Jeannine Dunkel. Mit der geplanten Finanzierung sei die CDU-Fraktion aber noch nicht einverstanden. "Es gibt keinen Lösungsansatz", so die Stadtverordnete.

Während der WIW/WpS-Fraktionsvorsitzende Andreas Pieper betonte, dass "600 000 Euro für das Projekt ausreichend sind", sprach Frank Kulicke aus Seefeld von noch zu vielen "vielleicht".

Nachdem der Antrag von Alexander Horn (Linke) auf Ende der Diskussion abgelehnt worden war, stellte Gill noch einmal klar, dass der Träger für die Schulgebäude zuständig ist. Die Kommune müsste daher ein deutliches Signal an die Bildungseinrichtung senden, so der Sozialdemokrat. Gellert wiederum räumte ein, dass sich die Stadt das Projekt nicht leisten könne, wenn die Förderung nicht in der veranschlagter Höhe erfolge.

Uwe Scholz (UWW/Die Unabhängigen) plädierte schließlich in der Diskussion dafür, zunächst zu entscheiden, ob sich die Kommune überhaupt zwei Schulen in ihrer Trägerschaft leisten will und kann. Solange dies nicht feststehe, sollten keine Mittel investiert werden, so der Löhmer. Dies wunderte wiederum den SPD-Mann Gill. "Bisher ist mir nichts von einem Antrag zur Abgabe der Bildungseinrichtungen an den Landkreis bekannt", betonte der Stadtverordnete.

Sebastian Gellert stellte schließlich einen Änderungsantrag. Demnach sollte der zweite Absatz des Beschlusses "Streichung der HH 57.1.01.7903 touristische Begegnungsstätte Löhme" ersatzlos wegfallen. Darüber hinaus sollten auch nicht mehr die Mittel für die Skateranlage für die Finanzierung der Aula-Mensa-Kombination herangezogen werden. Die haushaltsrechtliche Folge: Bereitstellung von 240 000 Euro - sofern 60 Prozent der Kosten gefördert werden.

Die Abstimmung fiel letztlich deutlich aus. Nur sieben Stadtverordnete votierten für den Änderungsantrag von WIW/WpS. Zehn Männer und Frauen votierten mit Nein. Es gab keine Enthaltung.