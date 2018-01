Tradition in Münchehofe

Dirk Schaal

Münchehofe (MOZ) Seit 2004 ist es für viele Münchehofer und Gäste gute Tradition, am Abend vor dem Jahreswechsel zum Silvesterkonzert in die Dorfkirche des Hoppegartener Ortsteils zu gehen. Diesmal lauschten mehr als 100 Besucher den Klängen des Schöneicher Gitarristen Reto Weiche und von Paulina Kiss an der Bratsche. Zu hören waren bei dem etwa einstündigen Konzert unter anderem Werke aus Astor Piazollas Histoire du Tango sowie vom zeitgenössischen Komponisten Wladimir Bogdanov.

Am Rande der Veranstaltung kündigte der Vorsitzende des Fördervereins der evangelischen Kirchengemeinde, Johannes Kirchner, an, dass es auch in diesem Jahr wieder vier Sommerkonzerte geben werde.

Die evangelische Dorfkirche wurde im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts aus Feldsteinen erbaut. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erneuerte die Kirchengemeinde die Obergeschosse des Westturms. Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte dann eine Restaurierung durch einen ortsansässigen Privatmann.