7,29 Millionen Euro für den Städtebau

Doris Steinkraus

Seelow/Potsdam (MOZ) Insgesamt 93,6 Millionen Euro sind 2017 im Bereich der Städtebauförderung ausgereicht worden. Das sind 16, 3 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Davon profitierten auch Kommunen in Märkisch-Oderland. Ermöglicht wurde dies durch die Erhöhung der Bundes- und Landesmittel. "Jeder Euro ist gut eingesetztes Geld für wichtige Stadtentwicklungsprojekte in den Städten und Gemeinden, sagte Bauministerin Kathrin Schneider. "Mit der Förderung leisten wir auch einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des ländlichen Raums. Denn unsere Städte sind Orte mit Einzelhandel, Bildungs-, Gesundheits- und sozialen Angeboten, die auch den Bürgern der kleineren Orte in der Umgebung zur Verfügung stehen." Jetzt komme es darauf an, dass auch die nächste Bundesregierung die Städtebauförderung weiterführt. Darin sind wir uns mit allen anderen Bundesländern einig.

Im Landkreis erhielten Altlandsberg 1,1 Millionen Euro, Bad Freienwalde 2,6 Millionen, Rüdersdorf 325 000 Euro, Seelow 1,15 und Strausberg 2,39 Millionen Euro aus dem Topf Städtebauförderung. Grundlage der Förderung sind die Programme "Soziale Stadt", "Stadtumbau", "Städtebaulicher Denkmalschutz", "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie "Kleinere Städte und Gemeinden". Neu hinzugekommen sind die Programme "Soziale Integration im Quartier" und "Zukunft Stadtgrün". Mit den Fördermitteln und den kommunalen Eigenanteilen können Gebäude, Straßen, Wege und Plätze modernisiert und barrierefrei umgebaut werden.