Ereignisse für die Nachwelt bewahlren

An einer der thematisch geordneten Hängeregistraturen: Regina Müller, Stadtchronistin in Wriezen © Foto: MOZ/Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Jeden Dienstag zieht es Regina Müller ins Wriezener Rathaus. Und bei öffentlichen Veranstaltungen ist sie meist auch dabei - natürlich mit dem Fotoapparat. Schließlich ist sie seit Herbst 2009 ehrenamtlich als Stadtchronistin tätig.

Als sie einst von Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) gefragt worden sei, ob sie sich vorstellen könne, die Aufgabe als Stadtchronistin in Wriezen zu übernehmen, habe sie sich erst einmal Bedenkzeit ausgebeten, sagt Regina Müller. "Das Alte war eigentlich nicht so mein Ding", erzählt die heute 67-Jährige. Sie habe Haus und Grundstück, Familie - drei der inzwischen vier Enkelkinder seien auch schon da gewesen, blickt sie zurück. Zu der Zeit habe sie noch im Hauptamt der Stadtverwaltung gearbeitet.

Dass der Kontakt zu den Mitarbeitern dort nicht abgebrochen sei und sie sich zudem mit anderen Leuten über die unterschiedlichsten Themen austauschen könne, gehöre zu den positiven Dingen ihrer ehrenamtlichen Aufgabe, die ihr längst ans Herz gewachsen ist.

"Das Ganze macht mir wirklich sehr viel Spaß", sagt Regina Müller. Und es wäre auch noch so viel zu tun. "Das kann ich gar nicht alles aufarbeiten", meint sie und verweist unter anderem auf die Akten der einst selbstständigen Gemeinden wie zum Beispiel Altwriezen und Rathsdorf, deren Archive in der Stadtverwaltung lagern. "Die Akten sind bisher nicht gesichtet."

Auf ihrem Schreibtisch im Zimmer 25 in unmittelbarer Nähe des Sitzungssaals liegt an diesem zweiten Tag des neuen Jahres auch eine Kopie eines Beitrags über zerstörte Kirchen in der Region. Die will Regina Müller dem Förderverein Kirche Altwriezen-Beauregard zukommen lassen. "Der ist mir jetzt unter die Augen gekommen und der Verein ist ja noch recht jung, wer weiß, auf welche Quellen er zugreifen kann."

Auch ein Foto der Gaststätte "Liebertshöhe" am Bocksberg, heute Poetensteig, liegt auf dem Stapel. "Das hat mir jemand zukommen lassen", berichtet sie. Die Aufnahme zeigt eine Feier mit vielen Leuten, ist allerdings undatiert. Regina Müller vermutet, dass das Bild in den 1950er-Jahren entstanden ist und fügt hinzu: "Über die Gaststätte würde ich gern mehr wissen." Über die Nachkriegszeit in Wriezen sei generell nur wenig Material vorhanden, bedauert sie und hofft, dass Funde, die bei Haushaltsauflösungen oder zufällig gemacht werden, nicht einfach im Müll landen.

Stadtführungen wie sie etwa ihr inzwischen verstorbener Vorgänger Jörg Kritzler gemacht habe, traue sie sich nicht zu. "Dafür weiß ich von früher zu wenig", sagt die gebürtige Leipzigerin, die seit 1976 in Biesdorf zu Hause ist. Gerade in der ersten Zeit habe sie ihn mehrmals im Monat angerufen, ist sie ihm noch heute für seine Unterstützung dankbar.

Und wenn sie Anfragen zu Arno Breker (1900-1991), Vorzeigebildhauer während der Nazizeit, und Jäckelsbruch - das einstige Rittergut bekam Breker zu seinem 40. Geburtstag von Adolf Hitler geschenkt - erhält, so leite sie diese an Jutta Werbelow weiter, die als Ortsvorsteherin von Eichwerder und Mitbegründerin des dortigen Heimatvereins viel besser Bescheid wisse.

In Wriezen selbst fehlt ein solcher Verein, bestätigt Regina Müller, die sich über interessierte Mitstreiter, die sie in ihrem Ehrenamt unterstützen wollen, durchaus freuen würde. "Das eine oder andere Thema lässt sich bestimmt auch im Rahmen eines Schülerprojekts erforschen", sagt sie und will unter anderem auch noch einmal Kontakt zum benachbarten Johanniter-Gymnasium aufnehmen. Hin und wieder kämen auch Praktikanten verschiedener Einrichtungen mit konkreten Fragen vorbei.

Sie selbst wollte sich an diesem Vormittag noch einmal mit der jüdischen Gemeinde in Wriezen beschäftigen. "Dazu liegt mir eine Anfrage im Rahmen eines größeren Projekts in der Region vor", erzählt Regina Müller und zieht eine Mappe aus einem Hängeordner. Darin sind unter anderem Fotos der Gedenkplatte am einstigen Standort der Synagoge an der Ecke von Garten- und Fröbelstraße zu sehen.

Einladungen wie die zur 14. Potsdamer Geschichtsbörse die am 25. Februar unter dem Thema "Region in Europa - Brandenburg und seine Geschichtsschreiber. Bekannt, Vergessen, Wiederentdeckt." steht, nehme sie dagegen nicht wahr. Dafür fühle sie sich "einfach zu klein". Außerdem sei der Aufwand doch etwas groß, räumt sie offen ein. Und sie schaffe es ja mitunter kaum, die anstehenden Dinge zu erledigen.

So habe sie zum Beispiel der einstige Schuldirektor von Lüdersdorf Hans Dietrich Krekel, der in dem heutigen Wriezener Ortsteil als Chronist fungiere, gebeten, doch einmal bei ihm vorbeizuschauen. "Das habe ich mir für das neue Jahr fest vorgenommen. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste."

Generell versuche sie, so viel wie möglich festzuhalten. "Wenn ich höre, dass ein Haus abgerissen werden soll, sehe ich zu, dass ich es vorher noch fotografiere", beschreibt Regina Müller ihr Vorgehen. Auch bei den Sitzungen der Stadtverordneten und großen Veranstaltungen, darunter der Deichtag oder der Weihnachtsmarkt, sei sie eigentlich immer dabei. Am zweiten Mittwoch im Monat jeweils um 14.30 Uhr treffen sich zudem die Biesdorfer Senioren. "Da frage ich oft sogar gezielt nach Erinnerungen."

Die Stadtchronistin Regina Müller ist normalerweise jeden Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr im Rathaus anzutreffen. Sie ist dort unter Telefon 033456 49123 bzw. E-Mail mueller@wriezen.de zu erreichen.