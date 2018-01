Kulturelle Leckerbissen in Konzerthalle

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ingrid Linke, Leiterin der Konzerthalle in St. Georg, und ihr Team haben wieder am Programm gefeilt, um die Zahl der Besucher zu halten oder noch zu toppen. Immerhin 10 103 Gäste traten im vergangenen Jahr durch das Portal in den Kulturtempel, den der Oberbarnimer Kulturverein (OKV) im Auftrag der Stadt bewirtschaftet.

Gleich in der ersten Jahreshälfte 2018 bietet das Haus Veranstaltungen, die ein volles Haus garantieren. "Wir haben Robbie Doyle mit irischem Folk wie auch Linda Feller dabei, die gerade gut herauskommt", kündigte Ingrid Linke an.

Garant für ein volles Haus ist das Kabarett "Leipziger Pfeffermühle" am 28. Januar: "Während die einen das Aussitzen üben, praktizieren die anderen das disziplinierte Weghören. Und dann kommt auch noch die Leipziger Pfeffermühle mit dem bühnenreifen Vorschlag ,Wir verschlafen das'", heißt es in der Ankündigung. Auch der Handwerker-Männerchor gibt wieder ein Konzert. Das Muttertagskonzert bestreiten die "Five Gentlemen" aus Berlin mit der Musik der Comedian Harmonists.

Im zweiten Halbjahr sind Gunther Emmerlich, Dirk Michaelis, die Don Kosaken und der Frankfurter Knabenchor dabei.

Die erste Ausstellung dieses Jahres in der Konzerthalle eröffnet am 10. Januar die Bad Freienwalderin Beate Ameling. Der Titel lautet "Un-Ordnung". Die Künstlerin sucht immer nach neuen Wegen, abstrakte Bilder zu malen. "Sie lernte, gefundene Bilder durch Übermalung zu zerstören, wobei ungeordnete, manchmal ahnungsvolle Auflösungen entstanden", heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung ist täglich außer freitags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.