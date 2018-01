"Bob Dylan wird wohl nicht wollen"

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Im Mai 2016 hat Gisbert Amm seinen gemütlichen Buchladen in der Glockenstraße von Joachimsthal eröffnet. Ein Liebhaberprojekt mit wechselnden Lesenachmittagen. Zehn Veranstaltungen haben im vergangenen Jahr dort stattgefunden. Zu manchen seien 20 Leute gekommen. "Da bin ich froh", sagt Gisbert Amm. Denn 20 sind angesichts der kleinen Ladenfläche schon recht viel. Es gab auch Nachmittage zu fünft. Doch aus Erfahrungen mit dem Heidekrug weiß Amm, dass es eine Weile dauert, bis regelmäßig ein stabiles Publikum erreicht wird.

Für den Lyrikliebhaber ist jeder einzelne der Nachmittage ein Erlebnis. Viele der Dichter kämen in sein Haus, weil sie die Idee dieses Ortes weit vor den Toren Berlins interessant und unterstützenswert finden. "Natürlich kommen die Dichter nicht ganz umsonst. Ich teile mit ihnen den Eintritt. Manche, die das finanziell nicht so nötig haben, verzichten aber generöserweise darauf", schildert Gisbert Amm, der irgendwann auch nochmal einen Literaturnobelpreisträger bei sich begrüßen möchte. Da es sich um Lyriker handeln sollte, kämen zurzeit nur zwei infrage. "Und Dylan wird wohl nicht wollen" - so sei angesichts der großen Ziele des Buchhändlers schon geunkt worden. Die andere Person ist Herta Müller. "Gar nicht so abwegig", sagt Gisbert Amm und schmunzelt.

Für 2018 aber können die Besucher des Lyrikhauses noch nicht mit der 64-jährigen Nobelpreisträgerin von 2009 ("Atemschaukel") rechnen. Und trotzdem, meint Amm, sei es ein Programm, dass nur schwer zu toppen sein wird.

Am 21. Januar, 15Uhr, wird das kleine blaue Heftchen "Das geflügelte Haus vorgestellt". Es enthält die Reden von Gisbert Amm und Richard Pietraß zur Eröffnung des Lyrikhauses 2016 sowie die darin erwähnten Gedichte. Der Verleger dieses Heftchens wird am Nachmittag von Amm interviewt.

Am 18.Februar ist dann der Dichter Wilhelm Bartsch zu Gast. Er liest "politisch sehr unkorrekte Gedichte" und wird dabei vom Eberswalder Schauspieler Schortie Scheumann unterstützt. Und zwar auf der Trompete.

Der März wird ebenfalls musikalisch. Dann präsentiert Tobias Rank sein Programm "Ich fühl mich so ausgedrückt" und begleitet seine Texte selbst auf dem Klavier. Im April lesen Gerd Adloff und Elisabeth Wesuls im Lyrikhaus und im Juni kommen Bella Chekurishvili aus Georgien und Norbert Hummelt nach Joachimsthal. Kathrin Schmidt folgt im August, Frank Viehweg im September.

Mit Jan Wagner hat Gisbert Amm im Oktober dann einen echten "Büchnerpreisträger" zu Gast. Und am 25. November beschließt Gerhard Henschel den Reigen.