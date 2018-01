Klangvolle Abwechslung

Machen den Auftakt: Wenn am Wochenende der Kultur- und Musiktempel Studio 7 in Panketal in sein fünftes Jahr startet, sind die Legatos mit dabei. © Foto: promo

Gute Stimme: Andreas Kümmert gewann einst einen Gesangswettbewerb und gastiert am 14. April in Panketal. © Foto: promo

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Schon das erste Wochenende im neuen Jahr steht für das Konzept, das Bert Eulitz mit seinem Studio 7 in Panketal fährt. Während "Die Legatos" am Sonnabend um 20 Uhr Rockklassiker präsentieren, folgt am 7. Januar die Band Pankepiraten mit Welthits im Humppa-Style. 17 Uhr beginnt der Sonntag, der auch der fünfköpfigen Formation gehört, die seit zehn Jahren zusammenspielen. Rock, Pop, deutschsprachige Musik, Comedy, aber auch Wortkunst im Besonderen machen einen Mix aus, die sowohl bei Künstlern als auch beim Publikum längst Panketaler Grenzen überschreitet. Die Mischung macht's.

Der Januar gehört den Gruppen, die Led Zeppelin, AC/DC oder die Beatles aufleben lassen. Ob Dr. Kinski's Salonorchester am 14. Januar, Lord Zeppelin am 20. Januar oder Murmels Oldschool Band am 27. Januar, die Riffs finden ihr Publikum quasi im Selbstlauf. Am letzten Sonntag des Monats steht mit Reiner Kröhnert ein Mann auf der Bühne, der sich gern verwandelt. Der 1,97 Meter große Kabarettist lässt politische Korrektheit gern mal auf der Seite liegen. Auch im Februar wechseln gute Töne von Sting über Police bis hin zu Westernhagen hin zu Kabarett und politischem Wortwitz.

Am 25. Februar gibt sich Tino Eisbrenner's Hausboot die Ehre, sozusagen schon als Stammgast im ehemaligen Stall in Zepernick.

Das Gilmour-Projekt begeistert am 2. März alle Pink-Floyd-Fans, gefolgt von bekannten Grupen wie Die Zöllner und Purple Schulz. Tina Tandler bringt am 25. März ihr Lieblings-Instrument mit und lässt Saxofon-Freunde schwelgen.

Im April wird erst einmal ordentlich gefeiert. Am 8. April ist Studio 7 selbst Mittelpunkt und Hauptact, denn Kreativchef Eulitz feiert mit seinen Helfern fünften Geburtstag. Gewiss schauen viele Freunde und Musikerkollegen vorbei und gestalten einen unvergessenen Abend. Andreas Kümmert, bekannt aus einer TV-Sendung rund um gute Stimmen, schaut sich am 14. April in Panketal um, gefolgt von vielen Wortjongleuren wie Kalle Pohl und Lothar Bölck. Die neue Platte des Monats kommt von Christian Haase & Band.

"Macht! Geld! Sexy?" ist der Könner des Monats Mai. Chin Meyer klärt dann genau auf. Falkenberg, Liedermacher und Geschichtenerzähler, stellt sich als Opener am 4. Mai ein.

Noch gibt es für fast alle Veranstaltungen Karten, aber sputen sollte man sich jederzeit. Denn einige Veranstaltungen sind schon fast ausverkauft.

Studio 7 befindet sich in Alt Zepernick 7 in Panketal. Karten gibt es im Vorverkauf bei fabula in Zepernick oder im Tourismusbüro Bernau und unter Telefon 030 47486655.